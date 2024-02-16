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台中大里新仁橋人車爭道 擬設便橋

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
台中大里、太平交界的新仁橋，未設人行道，行人與車輛錯身，險象環生。圖／議員張芬郁提供
台中大里、太平交界的新仁橋，未設人行道，行人與車輛錯身，險象環生。圖／議員張芬郁提供

台中市大里工業區通往太平區的新仁橋完工20年，當地議員接獲反映，近期周邊人口成長，但新仁橋兩側沒有人行道，行人冒險過橋，與汽機車擦身而過，相當危險，要求規畫安全的行人動線。台中市建設局表示，經會勘後，將朝設置人行便橋評估辦理。

台中市議員張芬郁說，新仁橋2004年3月興建，跨越頭汴坑溪，近期大里工業區、十九甲、太平往光德橋附近人口迅速成長，經過新仁橋的車輛變多、往返密集，當地反映新仁橋沒有人行道，若步行或騎腳踏車過橋，大小車輛從旁呼嘯而過，非常危險。

議員張玉嬿表示，新仁橋大型車多，機車也不少，現有橋面已無法供行人安全通行；新仁橋往太平地區建案持續增加，未來遷入人口會更多，未來人車交織問題會更嚴重，市府應盡早因應；早期交通規畫不完善的原縣區，都應一併盤點。

黃姓市民建議，新仁橋寬15公尺，現有4車道、寬度約3.5公尺，建議車道縮減寬度，增設雙向標線型人行道，讓民眾有路可走，車道縮減也有助於降低車速。

交通局表示，若採縮減車道畫設標線型人行道，各車道寬度只剩3公尺，人行道也僅有0.9公尺，無法再設置其他安全設施，反而會人車爭道更危險。

建設局表示，新仁橋橋梁跨距為250公尺，如設置人行道，也必須考量橋梁載重，交通局也不建議設置人行道，將朝設置人行便橋方案，但經費、期程都待評估。議員要求，新仁橋車流量日益變大，設置人行便橋也可供自行車使用，將要求積極辦理。

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