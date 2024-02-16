台中燈會 停車App惹議

中台灣燈會今晚於台中市中央公園登場，為方便民眾賞燈，市府推出「停車場」導航系統，但議員楊大鋐發現，交通局「台中交通網App」、建設局「中央公園導覽App」都導引民眾車輛可停放創研22、26空地，但收費與否卻大不同，恐引發爭議。建設局表示，已立即要求App資料廠商改善，並將依契約規定扣罰。

今年中台灣元宵燈會共有8大主題燈區美景，主燈「台中龍賀」結合地貌，打造76米水上巨龍甦醒時，上百支光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，氣勢磅礡。

市府除宣導民眾搭乘公共運輸賞燈外，也推出「停車場」導航系統，方便自駕民眾尋找到停車位；交通局「台中交通網App」，可查詢路外停車場、路邊停車車位狀況，建設局也有「中央公園導覽App」，可顯示中央公園周遭停車資訊。

楊大鋐表示，「台中交通網App」顯示創研22、26可「收費停車」，「中央公園導覽App」卻顯示「免費停車」，質疑同是市府單位的App，要不要付錢為何差這麼大？

楊大鋐更提到，去年燈會時接獲反映，不少汽機車輛違停在中科路上人行道，影響行人安全，亂象也影響車流，盼市府加強宣導合法停車場位置，並加強取締。

建設局說，已要求App資料廠商改善，並將依契約規定扣罰。交通局說，民眾出發前可利用停車即時查詢系統，先查詢剩餘車格，系統也提供導航，但鼓勵民眾多利用大眾運輸前往燈會。