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台中泰安櫻花季25日登場 規畫徒步區

聯合報／ 記者游振昇余采瀅／台中報導
台中市泰安派出所旁櫻花盛開，吸引遊客，警方18日起祭出交管，規畫行人徒步區，賞花更安心。圖／警方提供
台中市泰安派出所旁櫻花盛開，吸引遊客，警方18日起祭出交管，規畫行人徒步區，賞花更安心。圖／警方提供

台中市大甲警分局泰安派出所周邊櫻花盛開，成為平地難得的賞櫻景點，今年泰安櫻花季25日開跑，警方祭出交通管制，規畫行人徒步區人車分流。農曆春節後，台中還有媽祖國際觀光文化節、東勢新丁粄節與在地知名的「浮現祭」音樂祭陸續登場，搶節慶、民俗與音樂觀光商機。

泰安派出所旁有60多株多瓣八重櫻，員警細心照料，每年春季綻放，桃紅色花瓣點綴日式警所建築，贏得「最美派出所」美稱；每年湧入大量遊客賞花。警方表示，目前花況綻放1到2成，山櫻花已滿開，已有遊客搶先賞花。

今年泰安櫻花季25日開跑，大甲分局18日、24日至3月3日、3月9、10日，每天上午9點到下午6點，實施12天交通管制，規畫行人徒步區，管制汽機車進入，但管制區內及東勢區明正里居民車輛，可憑身分證件進出；泰安派出所內停車場，不提供外地賞櫻民眾停放。

台中市推慶典經濟，農曆春節後，中台灣元宵燈會今晚在中央公園點燈；結合媽祖信仰與文化藝術的台中媽祖國際觀光文化節，今年主題為「媽祖同行」，邀請超過30組表演團隊，用表演藝術呈現媽祖信仰與在地文化，23、24日元宵節晚間，有多場精彩演出。

台中東勢新丁粄節24日、25日於東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區登場，現場展示120斤龜粄和桃粄，文化街上則有市集和宮廟擲筊得粄等活動。

中市新聞局舉辦的在地音樂祭「浮現祭」，逐漸打響知名度，今年邁入第5年，吸引搖滾樂迷來台中海線，24至25日在清水鰲峰山運動公園登場。

交通管制 元宵節 媽祖 櫻花季 賞櫻 賞花 音樂

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