快訊

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化媽祖信徒擲出「3立筊、1黏桌裙」視吉兆 民俗專家另有說法

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗奠安宮信眾擲筊，筊杯立在石板地面。圖／民眾提供
彰化縣北斗奠安宮信眾擲筊，筊杯立在石板地面。圖／民眾提供

彰化縣北斗奠安宮在春節大年初一到初五開放求錢母，信眾擲筊各擲出3個立筊和一個「黏桌裙」，被視為吉兆，吸引信眾圍觀；北斗奠安宮今天表示，連續3年出現立筊，代表媽祖婆過年期間「有來宮廟走走」，是吉兆。

今天大年初六，各行各業恢復正常上班，北斗奠安宮按照往例在大年初五閉廟門前的吉時向媽祖說明「明天收假上班」，收起立筊和黏桌裙的筊杯，但繼續展示照片供人觀看今年過年又有神蹟。

北斗奠安宮董事會秘書長吳季冰說，奠安宮每年過年都開放擲筊求錢母，讓信眾帶回放在辦公桌、書桌或家中財位，可保平安健康及求財順利，另開放求歲錢免擲筊，歲錢過爐即可，今年擲筊求錢母有3名信眾各擲出1個立筊，1名信徒擲出「黏桌裙」筊，證明媽祖婆降臨奠安宮視事，是很吉利的兆頭。

彰化縣民俗專家蒲慶峰指出，農業社會泥土土地凹凸不平，筊角卡在泥地變立筊還可解釋，但現在宮廟都是光滑地磚和洗石子地面，立筊、黏在桌裙可視為少見的神蹟，在宗教信仰上立筊對擲出者來講「大好大壞」，最好再拿一副筊重擲請神祉聖示立筊是好事或預言壞事。

蒲慶峰表示，若是好事，信眾當然滿心歡喜不必多問，若非好事就該再問是哪方面不好，請廟方指導如何請神明聖示，這樣做會比較妥當。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

彰化縣北斗奠安宮信眾擲筊，筊杯黏在神桌桌裙。圖／民眾提供
彰化縣北斗奠安宮信眾擲筊，筊杯黏在神桌桌裙。圖／民眾提供

信仰 媽祖

延伸閱讀

彰化縣府二辦周邊停車有解 將斥資1.5億南郭國小建地下停車場

彰化社福機構電費暴增63%一頭霧水 竟被台電「預借現金」

王惠美新春許願 台中捷運綠線延伸彰化加快進行

彰化八卦山27公尺長新滑梯熱門 縣府：適合12歲以上挑戰

相關新聞

彰化社福機構電費暴增63%一頭霧水 竟被台電「預借現金」

彰化家扶中心二林服務處去（2023）年11月、12月的電費破萬元，跟2022年同期相比暴增63.57%，上級主管察覺有異...

彰化媽祖信徒擲出「3立筊、1黏桌裙」視吉兆 民俗專家另有說法

彰化縣北斗奠安宮在春節大年初一到初五開放求錢母，信眾擲筊各擲出3個立筊和一個「黏桌裙」，被視為吉兆，吸引信眾圍觀；北斗奠...

戒指「藍色寶石」不見了！ 中興新村外國女沮喪：這是祖父骨灰

一位外國女性昨天在中興新村兒童樂園丟失戒指上的寶石，那個寶石是她祖父的骨灰，讓她相當難過，她在臉書上貼文希望民眾幫忙協尋...

中台灣燈會明晚點燈 民眾讚比去年「大大改善」但建議這點

中台灣燈會明晚點燈，不少民眾先睹為快，認為燈組較去年豐富，池畔設有圍籬，安全許多，電線也有用防壓線槽整理，並非零散電線外...

彰化縣府二辦周邊停車有解 將斥資1.5億南郭國小建地下停車場

彰化縣政府第二辦公大樓及中興路周邊停車困難，形成交通亂象，由於彰化市南郭國小活動中心篤行館即將拆除重建，立委黃秀芳再向交...

埔里森林逐燈祭今年移地母廟 將於本周六點燈到元宵節

隨著南投縣燈會已吸引超過250萬人前來觀展，埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。