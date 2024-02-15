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彰化媽祖信徒擲出「3立筊、1黏桌裙」視吉兆 民俗專家另有說法
彰化縣北斗奠安宮在春節大年初一到初五開放求錢母，信眾擲筊各擲出3個立筊和一個「黏桌裙」，被視為吉兆，吸引信眾圍觀；北斗奠安宮今天表示，連續3年出現立筊，代表媽祖婆過年期間「有來宮廟走走」，是吉兆。
今天大年初六，各行各業恢復正常上班，北斗奠安宮按照往例在大年初五閉廟門前的吉時向媽祖說明「明天收假上班」，收起立筊和黏桌裙的筊杯，但繼續展示照片供人觀看今年過年又有神蹟。
北斗奠安宮董事會秘書長吳季冰說，奠安宮每年過年都開放擲筊求錢母，讓信眾帶回放在辦公桌、書桌或家中財位，可保平安健康及求財順利，另開放求歲錢免擲筊，歲錢過爐即可，今年擲筊求錢母有3名信眾各擲出1個立筊，1名信徒擲出「黏桌裙」筊，證明媽祖婆降臨奠安宮視事，是很吉利的兆頭。
彰化縣民俗專家蒲慶峰指出，農業社會泥土土地凹凸不平，筊角卡在泥地變立筊還可解釋，但現在宮廟都是光滑地磚和洗石子地面，立筊、黏在桌裙可視為少見的神蹟，在宗教信仰上立筊對擲出者來講「大好大壞」，最好再拿一副筊重擲請神祉聖示立筊是好事或預言壞事。
蒲慶峰表示，若是好事，信眾當然滿心歡喜不必多問，若非好事就該再問是哪方面不好，請廟方指導如何請神明聖示，這樣做會比較妥當。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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