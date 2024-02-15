中台灣燈會明晚點燈 民眾讚比去年「大大改善」但建議這點

中台灣燈會明晚點燈，不少民眾先睹為快，認為燈組較去年豐富，池畔設有圍籬，安全許多，電線也有用防壓線槽整理，並非零散電線外露，但其有點高度，嬰兒車、輪椅族較不好通行，且夜間視線不佳，仍有絆倒風險。觀旅局長陳美秀表示，目前已規畫在防壓線槽處加強照明，也會設提醒錄音、工作人員在旁協助，維護民眾賞燈品質。

中台灣元宵燈會明晚將在水湳中央公園點燈，今年共有8大主題燈區美景，主燈「台中龍賀」結合地貌，打造76米的水上巨龍，甦醒時，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，氣勢滂薄。

賴姓民眾提到，去年燈會燈品少，加上活動腹地大，顯得零散稀疏，加上電線牽引行經動線，僅以膠布貼地，遊客易遭絆倒。

提到今年燈會，賴姓民眾表示「大大改善」，燈品豐富，且滯洪池周圍拉起防護繩，預防民眾失足跌落，安全性提升，電線也使用防壓線槽整理，但其有點高度，嬰兒車、輪椅族較不好通行，且夜間視線不佳，仍有絆倒風險。