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彰化縣府二辦周邊停車有解 將斥資1.5億南郭國小建地下停車場

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
鄰近彰化縣政府第二辦公大樓的南郭國小活動中心「篤行館」將拆除重建，立委黃秀芳爭取到前瞻經費，在活動中心改建時，預定以1億5千萬元興建地下停車場。記者劉明岩／攝影
鄰近彰化縣政府第二辦公大樓的南郭國小活動中心「篤行館」將拆除重建，立委黃秀芳爭取到前瞻經費，在活動中心改建時，預定以1億5千萬元興建地下停車場。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府第二辦公大樓及中興路周邊停車困難，形成交通亂象，由於彰化市南郭國小活動中心篤行館即將拆除重建，立委黃秀芳再向交通部爭取1億5千萬元，在活動中心重建時，一併興建地下停車場，紓解周邊停車需求。

鄰近縣府第二辦公大樓的光南里長蔡耀叁說，二辦裡有彰化地政所、戶政所及社會處、勞工處、選委會等單位，幾乎都是與民眾接觸密集的單位，目前雖有中興路平面收費停車場，但問題最大的還是機車等車位不足問題，很多騎機車上班或洽公民眾，因停車位不足，就流竄到巷道、店家前，形成停車亂象。

蔡耀叁說，縣議員陳銌銌曾建議將中興路平停車場改建為簡易立體停車場，上層供機車停車解決。但縣府交通處認為，因中興路平面收費停車場屬於長條型，深度不足，且面積不大，又有建蔽率限制，加上鄰接天橋，在立體化後，能提供的汽機車停車格有限，比較不符經濟效益。

彰化縣政府爭取到教育部補助，連同配合款，將斥資1億1千萬元辦理南郭國小活動中心「篤行館」，由於南郭國小鄰近縣府第二辦公室，立委黃秀芳獲知後，另向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助，交通部已匡列1億5千萬元，計畫在改建活動中心的同時，開闢地下停車場，並對外開放，縣府也需支應配合款。

立委黃秀芳認為，既然中央已同意補助，且有現成的用地，應該可再充分利用，擴大停車空間。不過，經費勢必將再增加，交通部公路局預定明天再行會勘討論。

彰化縣停車場興建大爆發，今年已有彰化後火車站扇形車庫立體停車場、彰化市延平公園地下停車場完工啟用，員林三和地下停車場也即將完工啟用。另彰化縣政府側門南郭路平面停車場改建為立體停車場案，也獲交通部核定補助4億4457萬元，將興建地下1層及地上4層建築，完工後，可提供 210 席小型車停車格及 523席機車格，有助改善縣府、彰基及永樂商圈停車空間不足問題。

彰化縣政府第二辦公大樓前的中興路，因停車空間不足，尤其機車除停放路側外，甚至流竄到附近巷道，警方頻接獲民眾檢舉違停。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府第二辦公大樓前的中興路，因停車空間不足，尤其機車除停放路側外，甚至流竄到附近巷道，警方頻接獲民眾檢舉違停。記者劉明岩／攝影

交通部 停車場 彰化

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