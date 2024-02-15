彰化縣府二辦周邊停車有解 將斥資1.5億南郭國小建地下停車場

彰化縣政府第二辦公大樓及中興路周邊停車困難，形成交通亂象，由於彰化市南郭國小活動中心篤行館即將拆除重建，立委黃秀芳再向交通部爭取1億5千萬元，在活動中心重建時，一併興建地下停車場，紓解周邊停車需求。

鄰近縣府第二辦公大樓的光南里長蔡耀叁說，二辦裡有彰化地政所、戶政所及社會處、勞工處、選委會等單位，幾乎都是與民眾接觸密集的單位，目前雖有中興路平面收費停車場，但問題最大的還是機車等車位不足問題，很多騎機車上班或洽公民眾，因停車位不足，就流竄到巷道、店家前，形成停車亂象。

蔡耀叁說，縣議員陳銌銌曾建議將中興路平停車場改建為簡易立體停車場，上層供機車停車解決。但縣府交通處認為，因中興路平面收費停車場屬於長條型，深度不足，且面積不大，又有建蔽率限制，加上鄰接天橋，在立體化後，能提供的汽機車停車格有限，比較不符經濟效益。

彰化縣政府爭取到教育部補助，連同配合款，將斥資1億1千萬元辦理南郭國小活動中心「篤行館」，由於南郭國小鄰近縣府第二辦公室，立委黃秀芳獲知後，另向中央爭取前瞻基礎建設計畫補助，交通部已匡列1億5千萬元，計畫在改建活動中心的同時，開闢地下停車場，並對外開放，縣府也需支應配合款。

立委黃秀芳認為，既然中央已同意補助，且有現成的用地，應該可再充分利用，擴大停車空間。不過，經費勢必將再增加，交通部公路局預定明天再行會勘討論。