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彰化社福機構電費暴增63%一頭霧水 竟被台電「預借現金」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心二林服務處最近一期電費暴增遭檢討，查明原來是一場烏龍。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心二林服務處最近一期電費暴增遭檢討，查明原來是一場烏龍。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心二林服務處去（2023）年11月、12月的電費破萬元，跟2022年同期相比暴增63.57%，上級主管察覺有異，追查原因竟是台電人員沒抄表，推算用電量可能很高，強調本期會抄表並計算實際用量，電費多退少補。

今天大年初六正式開工和上班，彰化家扶中心核算縣內五大服務處帳目，發現二林服務處10月26日至12月27日電費竟1萬1千元，高於夏季電費6千多元，也比前年同期5千多元多了六成，中心主管追問原因，二林服務處檢討後自認沒浪費電，一切活動如常，不知為何電費暴增。

彰化家扶中心去電詢問台電，才知台電人員上期沒抄表，估計二林家扶活動多，可能用電量大，推算電費1萬1千多元，表明本期一定會抄表，實際用電量減去去年8月底到10月25日用電量，算出正確電費後多退少補。

「真不知如何算出萬元電費？」彰化家扶中心表示，員工教育訓練時再三提醒節約用電，下班前各主管都會巡視開關，確定冷氣等電器已關閉電源，因此平時每兩個月一次的電費為5至6千多元，台電應根推前期電費收取推估電費，這樣比較合理，超收一半以上電費就令人費解。

彰化家扶中心是社福機構，經費主要來自捐款，這次發現被台電「預借現金」，認為是很特別經驗，日後會仔細查看水電支出，家扶員工也學到經驗，若被超收二、三百元直接轉帳恐怕難以察覺，將留意自家每期電費金額差異。

台電彰化區處表示，現在是民主開放社會，沒有隱密操作空間，除非用戶大門深鎖等特殊情況，很少發生台電人員沒抄表而逕行推算電費，如要逕行推算電費和收費，一定會先打電話告知用戶將比照上期用電量先收電費，再從下期電費多退少補。

台電 家扶中心 彰化

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