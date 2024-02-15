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元宵踩街開春暖活動上場 大員林生活圈為家扶義賣燈籠

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾等人第三年發起為彰化家扶募集認購燈籠，並將在元宵節當晚舉辦提燈踩街活動。資料圖／大員林生活圈提供
彰化縣大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾等人第三年發起為彰化家扶募集認購燈籠，並將在元宵節當晚舉辦提燈踩街活動。資料圖／大員林生活圈提供

元宵節提著家扶燈籠來踩街更有愛，彰化縣大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾等人發起為彰化家扶募集認購燈籠，許多店家熱心加入，並將在元宵節當晚舉辦提燈踩街活動，原訂200個名額已爆滿，不過為家扶義賣無上限，將持續號召加入愛心行列。

彰化家扶中心開學前後賣元宵燈寵為家扶兒籌募助學金，已公布彰化市、員林市、和美鎮、花壇鄉等各鄉鎮義賣點，即日起到元宵節當天均有排定義賣時間，可至彰化家扶臉書查詢。

「還記得前幾年我們提燈的感動嗎?」大員林生活圈版主賴義乾說，這是生活圈社團第3次辦元宵提燈踩街活動，發起社友響應認購愛心燈籠，也讓大家可以一起提著古仔燈漫步在員林，好好欣賞這個城市，更找回被遺忘的童趣。

大員林生活圈原定愛心認購200個家扶燈籠，每人認購2 組一百元，不過一開放網路認購就秒殺，賴義乾提醒認購網友2月19日前到黃金帝國對面的泉軒堂茶飲繳愛心認購款，元宵節當天下午5點30分在火車站集合發燈籠，6 點出發踩街，從車站沿高架橋下至新生路、中山路2段、萬年路四段走至龍燈公園，目前也在徵活動志工。

而彰化家扶在員林市土地銀行、麥仕佳、大潤發、田中鎮全家新生店等各鄉鎮市特定時間義賣燈籠，民眾可前往選購。

彰化縣大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾等人第三年發起為彰化家扶募集認購燈籠，並將在元宵節當晚舉辦提燈踩街活動。資料圖／大員林生活圈提供
彰化縣大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾等人第三年發起為彰化家扶募集認購燈籠，並將在元宵節當晚舉辦提燈踩街活動。資料圖／大員林生活圈提供

元宵節 員林

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