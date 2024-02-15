埔里森林逐燈祭今年移地母廟 將於本周六點燈到元宵節

隨著南投縣燈會已吸引超過250萬人前來觀展，埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈，結合埔里自然地景，以豐富多彩的燈光將哲學之路步道呈現多樣風貌，與遊客共度元宵佳節。

埔里寶湖宮天地堂地母廟，因地處金鷹山上，最大亮點就是登上最高的乾元殿，可以欣賞華麗的綠色琉璃瓦屋簷與遠山、藍天、白雲、埔里市景的美景，一望無際的視野，被遊客戲稱是南投的「青瓦台」，不但是政治人物逢選舉必拜的廟宇，更是地方人氣最旺的IG打卡地標。

鎮長廖志城表示，今年埔里森林逐燈祭將於2月17日開幕，展期共9天持續至2月25日，起點在地母廟旁的哲學之路，終點位於天旨宮中心路口，全程約1.5公里規劃設置7大燈區，每個燈區運用不同的材料與專屬色彩的燈光，營造不同的氛圍，點燈時間為每天下午17時30分至22時，為大家帶來更豐富的感官體驗。