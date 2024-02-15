快訊

網紅晚安小雞與同夥被柬埔寨警方逮捕 住處搜出鬼娃面具、假槍

長榮班機孕婦分娩！空服員1句話同機醫師全舉手 作家尪助接生全身汗溼

開業逾50年！北投老字號「熱海大飯店」宣布熄燈 網淚：超多回憶

埔里森林逐燈祭今年移地母廟 將於本周六點燈到元宵節

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈。記者黑中亮／攝影
埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈。記者黑中亮／攝影

隨著南投縣燈會已吸引超過250萬人前來觀展，埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈，結合埔里自然地景，以豐富多彩的燈光將哲學之路步道呈現多樣風貌，與遊客共度元宵佳節。

埔里寶湖宮天地堂地母廟，因地處金鷹山上，最大亮點就是登上最高的乾元殿，可以欣賞華麗的綠色琉璃瓦屋簷與遠山、藍天、白雲、埔里市景的美景，一望無際的視野，被遊客戲稱是南投的「青瓦台」，不但是政治人物逢選舉必拜的廟宇，更是地方人氣最旺的IG打卡地標。

鎮長廖志城表示，今年埔里森林逐燈祭將於2月17日開幕，展期共9天持續至2月25日，起點在地母廟旁的哲學之路，終點位於天旨宮中心路口，全程約1.5公里規劃設置7大燈區，每個燈區運用不同的材料與專屬色彩的燈光，營造不同的氛圍，點燈時間為每天下午17時30分至22時，為大家帶來更豐富的感官體驗。

廖志城說，森林逐燈祭除了燈區色彩繽紛的視覺盛宴外，還有表演團體的加入，是融合藝術和娛樂的盛會，也是埔里人集體敘說的故事，讓每一位走入森林的人都將成為這場故事中，不可或缺的共同創作者，藉逐燈祭的魔法及埔里的故事在每一盞燈光中傳承綻放。活動資訊請參閱「埔里森林逐燈祭」粉絲專頁。

埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈。記者黑中亮／攝影
埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈。記者黑中亮／攝影
埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈。記者黑中亮／攝影
埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈。記者黑中亮／攝影

南投 埔里 廖志城

延伸閱讀

16年再辦台灣燈會 安平燈區不如2008年？黃偉哲這樣說

安平燈區空中展演遭諷「滿滿鈔能力」 南市府：有贊助才能加碼演出

西洋情人節黃偉哲與林襄逛燈區 台南運河邊瀰漫浪漫

絕美宜蘭中興文創園區燈飾 即日起每晚亮燈至元宵節

相關新聞

彰化社福機構電費暴增63%一頭霧水 竟被台電「預借現金」

彰化家扶中心二林服務處去（2023）年11月、12月的電費破萬元，跟2022年同期相比暴增63.57%，上級主管察覺有異...

戒指「藍色寶石」不見了！ 中興新村外國女沮喪：這是祖父骨灰

一位外國女性昨天在中興新村兒童樂園丟失戒指上的寶石，那個寶石是她祖父的骨灰，讓她相當難過，她在臉書上貼文希望民眾幫忙協尋...

開春暖活動上場 大員林生活圈為家扶義賣燈籠 元宵來踩街

元宵節提著家扶燈籠來踩街更有愛，彰化縣大員林生活圈版主葡萄爺爺賴義乾等人發起為彰化家扶募集認購燈籠，許多店家熱心加入，並...

埔里森林逐燈祭今年移地母廟 將於本周六點燈到元宵節

隨著南投縣燈會已吸引超過250萬人前來觀展，埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」...

南投縣新春團拜 許淑華：縣政加快腳步執行

春節連假結束，對於新的一年，南投縣長許淑華今天說，縣政工作依計畫加快腳步執行，而個人生活沒特別目標，個人與公務幾乎聯結一...

王惠美新春許願 台中捷運綠線延伸彰化加快進行

彰化縣政府、縣議會今天上午分別舉辦新春團拜，縣長王惠美針對中央有條件核定台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，強調縣府將更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。