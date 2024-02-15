埔里森林逐燈祭今年移地母廟 將於本周六點燈到元宵節
隨著南投縣燈會已吸引超過250萬人前來觀展，埔里寶湖宮天地堂地母廟近來不但成為攝影與打卡熱門景點，今年「埔里森林逐燈祭」本周六將在此正式啟燈，結合埔里自然地景，以豐富多彩的燈光將哲學之路步道呈現多樣風貌，與遊客共度元宵佳節。
埔里寶湖宮天地堂地母廟，因地處金鷹山上，最大亮點就是登上最高的乾元殿，可以欣賞華麗的綠色琉璃瓦屋簷與遠山、藍天、白雲、埔里市景的美景，一望無際的視野，被遊客戲稱是南投的「青瓦台」，不但是政治人物逢選舉必拜的廟宇，更是地方人氣最旺的IG打卡地標。
鎮長廖志城表示，今年埔里森林逐燈祭將於2月17日開幕，展期共9天持續至2月25日，起點在地母廟旁的哲學之路，終點位於天旨宮中心路口，全程約1.5公里規劃設置7大燈區，每個燈區運用不同的材料與專屬色彩的燈光，營造不同的氛圍，點燈時間為每天下午17時30分至22時，為大家帶來更豐富的感官體驗。
廖志城說，森林逐燈祭除了燈區色彩繽紛的視覺盛宴外，還有表演團體的加入，是融合藝術和娛樂的盛會，也是埔里人集體敘說的故事，讓每一位走入森林的人都將成為這場故事中，不可或缺的共同創作者，藉逐燈祭的魔法及埔里的故事在每一盞燈光中傳承綻放。活動資訊請參閱「埔里森林逐燈祭」粉絲專頁。
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