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南投縣新春團拜 許淑華：縣政加快腳步執行
春節連假結束，對於新的一年，南投縣長許淑華今天說，縣政工作依計畫加快腳步執行，而個人生活沒特別目標，個人與公務幾乎聯結一起，但若年輕時，可能在感情會有一些期許。
南投縣政府今天舉行新春團拜活動，許淑華、副縣長王瑞德、縣府祕書長洪瑞智、南投市長張嘉哲及觀光、農業、藝文界人士出席，許淑華說明去年施政成果，也期許達成今年縣政目標。許淑華還現場揮毫寫出「好」字並發送小紅包，吸引百人排隊領取、合影。
許淑華接受媒體聯訪除說明今年施政，也回應媒體詢問有關「個人目標」笑著說，倒是沒什麼個人目標，但若年輕時可能在感情會有一些期許，目前年近50歲，所以「個人部分沒有太多」，反正她個人就是投入工作，自己也很喜歡，個人生活與公務生活幾乎聯結一起，個人沒什麼特別目標，做好縣政工作是最重要的事。
許淑華表示，不敢說「奉獻」給南投，這是自己喜歡做的事情，感謝縣民給她機會，讓她做喜歡的事，說是奉獻不敢當，她會做好縣長工作，希望獲所有縣民肯定，也希望在她公務生涯能「繼續不斷往前進」，累積更多經驗，並帶給縣民更多歡樂及看到南投新希望。
許淑華說，每項縣政工作都依計畫進行，幾項較重要施政如轉運站、共融公園、工業用地等，陸續加快腳步執行，她上任至今各項工作上軌道，新的一年每項工作對她都很重要，她將率縣府團隊持續共同努力打拚，也請中央支持縣府提出的各項建設計畫。
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