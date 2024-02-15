快訊

陸漁船意外衝擊兩岸「底線」 金門憂大陸不承認金廈「禁限制水域線」

獨／長榮航空羽田返台班機上孕婦分娩 母子均安

一坪10萬「田中間透天」是鳥地方？他揭超讚生活機能 網嗨：安靜才是王道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投縣新春團拜 許淑華：縣政加快腳步執行

中央社／ 南投縣15日電
南投縣長許淑華。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影
南投縣長許淑華。聯合報系資料照／記者賴香珊攝影

春節連假結束，對於新的一年，南投縣長許淑華今天說，縣政工作依計畫加快腳步執行，而個人生活沒特別目標，個人與公務幾乎聯結一起，但若年輕時，可能在感情會有一些期許。

南投縣政府今天舉行新春團拜活動，許淑華、副縣長王瑞德、縣府祕書長洪瑞智、南投市長張嘉哲及觀光、農業、藝文界人士出席，許淑華說明去年施政成果，也期許達成今年縣政目標。許淑華還現場揮毫寫出「好」字並發送小紅包，吸引百人排隊領取、合影。

許淑華接受媒體聯訪除說明今年施政，也回應媒體詢問有關「個人目標」笑著說，倒是沒什麼個人目標，但若年輕時可能在感情會有一些期許，目前年近50歲，所以「個人部分沒有太多」，反正她個人就是投入工作，自己也很喜歡，個人生活與公務生活幾乎聯結一起，個人沒什麼特別目標，做好縣政工作是最重要的事。

許淑華表示，不敢說「奉獻」給南投，這是自己喜歡做的事情，感謝縣民給她機會，讓她做喜歡的事，說是奉獻不敢當，她會做好縣長工作，希望獲所有縣民肯定，也希望在她公務生涯能「繼續不斷往前進」，累積更多經驗，並帶給縣民更多歡樂及看到南投新希望。

許淑華說，每項縣政工作都依計畫進行，幾項較重要施政如轉運站、共融公園、工業用地等，陸續加快腳步執行，她上任至今各項工作上軌道，新的一年每項工作對她都很重要，她將率縣府團隊持續共同努力打拚，也請中央支持縣府提出的各項建設計畫。

許淑華

延伸閱讀

基市府、NET爭議 北市議員許淑華也發聲引基市府逐條回應

許淑華控違法點交東岸商場 基市：履行契約條款

市民要謝國樑交代商場爭議 許淑華：全被封鎖+刪除

好友韓國瑜順利當選立院院長 許淑華盼加大力道助南投

相關新聞

台中新春團拜市府顧問蔡壁如未現身 市政顧問林美秀來了！

台中市政府今早舉行團拜，新任市府顧問蔡壁如未出席，市長盧秀燕代為解釋，基本上還是堅守行政崗位，有空的人再來參加。另一個亮...

南投縣新春團拜 許淑華：縣政加快腳步執行

春節連假結束，對於新的一年，南投縣長許淑華今天說，縣政工作依計畫加快腳步執行，而個人生活沒特別目標，個人與公務幾乎聯結一...

王惠美新春許願 台中捷運綠線延伸彰化加快進行

彰化縣政府、縣議會今天上午分別舉辦新春團拜，縣長王惠美針對中央有條件核定台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，強調縣府將更...

台中大里這座橋「不給人走」 議員爭設人行道安全過橋

台中市大里工業區通往太平區的新仁橋完工20年，市議員張芬郁、張玉嬿近期接獲民眾反映，新仁橋沒有人行道，行人冒險過橋，車輛...

影／新春團拜 盧秀燕和江啟臣發小紅包很快被搶光

台中市政府今天在陽明市政大樓辦新春團拜，市長盧秀燕和副市長黃國榮與鄭照新等局處首長到場，盧秀燕和立法院副院長江啟臣在場發...

蔡壁如入府破除網路政黨？江和樹：盼2026組民眾黨團

民眾黨戰將蔡壁如接受市長盧秀燕邀請，擔任市府有給職市府顧問，未來將視導海線各區。上工第一天搭300號公車入府，且低調未參...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。