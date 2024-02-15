王惠美新春許願 台中捷運綠線延伸彰化加快進行

彰化縣政府、縣議會今天上午分別舉辦新春團拜，縣長王惠美針對中央有條件核定台中捷運綠線延伸彰化可行性評估報告，強調縣府將更加努力，期望未來能透過立法院來協調，讓彰化縣重大建設能夠加快進行；議長謝典林表示，總統及立委選舉剛結束，帶來政治勢力的消長及政治局勢改變，府會要通力合作，大步向前。

台中捷運綠線北延大坑、南延彰化可行性評估，行政院長陳建仁去年12月14日在院會宣布「附條件一次核定」，所謂的附帶條件就是要求在進入綜合規畫前，必須同步完成彰東擴大都市計畫核定，但行政院直到新春前夕即元月31日，宣布核定此案。

王惠美在行政院核定當天，即感謝陳建仁院長終於聽見彰化人渴望多年的心聲，強調會持續與台中、南投合作，共同發展軌道交通建設，構建中彰投生活圈，也請縣籍立委和縣府一起加油。

縣府新春團拜今天上午在縣府中庭舉行，邀請縣議員、縣府局處長、鄉鎮市長及社團等各界代表參加，王惠美致詞時，仍不忘提台中捷運綠線延伸彰化案，強調「雖然」近期中央有條件通過台中綠線捷運延伸彰化案，縣府也將更加努力，期望未來能透過立法院來協調，讓彰化縣的重大建設能夠加快進行，讓鄉親有更好的生活。

傳聞有志於下屆縣長選舉的國民黨立委謝衣鳯及民進黨籍彰化市長林世賢都到場，引起矚目。謝衣鳯表示，來團拜一起迎接新的一年，相信在王惠美縣長的帶領之下，縣府與各界會持續一起努力，讓好運、希望、幸福都留在彰化。

彰化市長林世賢代表鄉鎮市長致詞時表示，祝大家新的一年能夠健康平安，彰化越來越進步，感謝大家。