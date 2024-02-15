台中大里這座橋「不給人走」 議員爭設人行道安全過橋

台中市大里工業區通往太平區的新仁橋完工20年，市議員張芬郁、張玉嬿近期接獲民眾反映，新仁橋沒有人行道，行人冒險過橋，車輛擦身而過，相當危險，農曆年前共同邀集相關單位會勘，爭取畫設標線型人行道。建設局表示，將朝設置人行便橋方案評估辦理。

張芬郁說，道路交通設施不足處，備受民眾關切，尤其早期規劃不完善的原縣區，問題更嚴重，新仁橋在2004年3月興建，跨越頭汴坑溪，隨著大里工業區以及大里十九甲、太平往光德橋一帶人口迅速成長，車輛往返密集，當地居民反應，新仁橋「不給人走」，若要步行或騎腳踏車，大小車輛從旁呼嘯而過，非常危險。

黃姓市民建議，新仁橋寬15米，現有4車道、各寬約3.5米，建議各車道縮減寬度，以增設雙向0.9米的標線型人行道，讓步行的民眾有橋可走，且車道縮減也可讓降低車速。

張玉嬿表示，新仁橋大型車相當多，機車也不少，現有橋面已無法供行人安全通行；新仁橋往太平地區持續發展，附近也有建案興建中，未來遷入人口會更多，一定會面臨民眾通行需求，必須盡速規畫。

交通局表示，若採縮減車道畫設標線型人行道，每個車道會只剩3米，人行道也僅有0.9米，無法再設置其他安全設施，反而造成人車爭道，相當危險，不贊成縮減車道。

建設局表示，新仁橋橋梁跨距為250米，如設置人行道，也必須考量橋梁載重，以目前原設計沒有設置人行道的條件，交通局也不建議設置人行道，將朝設置人行便橋方案錄案評估辦理，但經費不低，短時間難以完成。