影／新春團拜 盧秀燕和江啟臣發小紅包很快被搶光
台中市政府今天在陽明市政大樓辦新春團拜，市長盧秀燕和副市長黃國榮與鄭照新等局處首長到場，盧秀燕和立法院副院長江啟臣在場發小紅包，市府人員索取踴躍，不到5分鐘小紅包索取一空。
盧秀燕在團拜中表示，她今天參加二場新春團拜，都親自主持，新的一年有所展望，她先報喜，有電視台今年第一波全國施政民調，這是今年全國第一分民調，台中市施政滿意度六都第一名，她說這是市府同仁功勞，光榮感在同一分民調中，台中市也是全國22個城市第一名。
盧秀燕表示，這幾年台中市已累計9個民調第一名，她謝謝市民支持和配合，包括市政府推動和防疫措施等作為，也感謝市府同仁無時無刻為建設台中和市民服務努力。
她說今年新年期望和付托有二件事，大家要有初心，她和大家是公僕也是市民，她退休後也會住台中，在台中終老，她期待市府同仁，施政和決策，建設和服務都要抱著市民初心，台中市各項建設和發展都從市民角度看待，市政工作繁重，化繁為簡，為市民角度出發，會有很好同理心。
她的第二個期待，心中一定要有愛，將台中市當大家庭，市民當自己家人服務，就像愛自己家庭和家人，無條件奉獻，建設和服務過程因為心中有愛，就會更周全和周到。
立法院副院長江啟臣表示，他到場拜年也感謝市府人員，他是民意代表，平常會要求市府人員很多，台中市獲得民調第一，對市府團隊是很高評價，他期待台中市政今年龍年「龍總好運，龍總大發展和平安」；他說如果有任何可為台中市府爭取的事項，他在立法院會全力以赴。
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