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蔡壁如入府破除網路政黨？江和樹：盼2026組民眾黨團

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府「市府顧問」蔡壁如，上班第一天搭公車，愉快開工。圖／取自臉書
台中市政府「市府顧問」蔡壁如，上班第一天搭公車，愉快開工。圖／取自臉書

民眾黨戰將蔡壁如接受市長盧秀燕邀請，擔任市府有給職市府顧問，未來將視導海線各區。上工第一天搭300號公車入府，且低調未參加市府新春團拜。民眾黨市黨部主委江和樹期待，蔡壁如進市府，留台中扎根，江期待2026市議會可組民眾黨團。

國民黨與民眾黨提名參選立委的林家興、蔡壁如，獲盧秀燕聘任入府，林擔任工策會副總幹事、蔡任市府顧問，今天第一天上班。

林家興表示，已排期程拜訪廠商，上工第一天開始熟悉業務。

蔡壁如今天早上搭公車上班，在臉書表示「開工愉快」，第一天上班，既然都在台灣大道上，就搭公車去吧！全新的開始，一早的台中陽光明媚，相當舒適，都要元氣滿滿的開工啊！

民眾黨市黨部主委江和樹說，蔡壁如今天正式擔任台中市政府顧問，他非常期待。

因民眾黨常被人視為「網路政黨」，沒有扎根，蔡壁如願意到市府為台中鄉親服務，可見台灣民眾黨的未來，能共同期待2026年民眾黨在台中市議會將能籌組自己的黨團。

台中市議會目，民眾黨議員目前有江和樹、陳清龍，規定三人以上可組黨團。

民眾黨台中市黨部主委江和樹，從蔡壁如入府，盼是民眾黨在地扎根服務的開始。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹，從蔡壁如入府，盼是民眾黨在地扎根服務的開始。圖／江和樹提供

台中市 台灣民眾黨 蔡壁如

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