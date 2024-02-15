台中新春團拜市府顧問蔡壁如未現身 市政顧問林美秀來了！

台中市政府今早舉行團拜，新任市府顧問蔡壁如未出席，市長盧秀燕代為解釋，基本上還是堅守行政崗位，有空的人再來參加。另一個亮點是藝人林美秀被聘為市政顧問，盧秀燕說林已在台中開店深耕。

媒體好奇新任「市府顧問」蔡壁如今日未出席新春團拜，問市長盧秀燕怎麼看？

盧秀燕表示，今日開工團拜屬自發性參加。市府同仁總共近5萬人，可依據自身行程決定是否參加，若因公務或另有行程，就以公務為優先。

例如副市長賴淑惠今日未出席團拜，就因前往台北出席行政院會。盧秀燕說，每位同仁基本上還是堅守行政崗位，有空的人再來參加。

蔡壁如與林家興，都是今天開始到市府服務。蔡壁如第一天到市府上班，還在熟悉環境與業務；林家興則參加團拜，趁機會與市府團隊熟悉。

藝人林美秀接受市政顧問，今天也到新春團拜現場，市長盧秀燕請她上台坐在第一排貴賓，與立委楊瓊瓔愉快互動。