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挑戰2026議員 中市多人展開布局

聯合報／ 記者劉柏均余采瀅趙容萱／台中報導

距市議員選舉已不到兩年，台中市有21年資歷的民代吳敏濟落馬，計畫由兒子吳中原接班，春節期間開始以「議員參選人」名義發送賀卡，以民進黨籍布局2026年，競選連任失利的資深議員張耀中，近期也持續地方服務，將捲土重來。市議員羅廷瑋、黃健豪當選立委後，有志接棒者大有人在。

吳敏濟證實長子吳中源將接班，他現在是民進黨全國黨代表，也會披民進黨戰袍，爭取選民支持。吳敏濟說，海線地區仍有許多重要建設，希望他能獲得選民認同，帶給海線地區更多的進步與服務。

前資深市議員張耀中說，落選後這段期間，拜訪很多支持者，對他落選表示可惜，所以他的服務處也持續經營，希望能給自己、支持者交代，他因此決定再參選。

台中市東南區因羅廷瑋選上立委，國民黨原本有3席，目前只剩下2席，南區福平里長張啟龍有意要參選下屆東南區市議員。

55歲的張啟龍擔任5屆南區福平里長，他說，有規畫要參選下屆東南區市議員，但仍遵從黨的建議，若有需要初選會參加初選，現在他勤走基層，有活動會盡量參加，爭取選民支持。

市議員黃健豪選上立委後，地方關切誰來搶市議員位子？地方人士分析，台中市北北屯區為國民黨現任市長盧秀燕六屆立委「本命區」，民進黨前立委莊競程深耕地方，多名議員更是實力雄厚，立委選舉甫落幕，目前此一選區還在盤整階段，多名人士尚在評估，預估要到明年初才會表態。

台中市 民進黨 議員

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