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春節哄抬價格 中市查22停車場 5家違規開罰

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市交通局於春節期間，共稽查22家業者，竟發現於草悟道周邊，共有5家未領停車場登記證收費，年後將依法裁罰3千至1.5萬元罰鍰。圖／中市府提供
中市交通局於春節期間，共稽查22家業者，竟發現於草悟道周邊，共有5家未領停車場登記證收費，年後將依法裁罰3千至1.5萬元罰鍰。圖／中市府提供

農曆春節7天假期，民眾出遊走春，停車需求大增，中市府為防停車場業者趁機哄抬價格，共稽查22家業者，發現在草悟道周邊，共有5家未領停車場登記證收費，將依法裁罰3千至1萬5千元罰鍰。

交通局長葉昭甫說，農曆春節前，已發函台中市民營停車場業者，要求春節連假期間的收費標準，必須符合交通局所備查的停車場登記證收費上限，並明確將當日收費標準，張掛在停車場入口明顯處，方便民眾選擇，避免誤解業者刻意漲價，造成民眾觀感不佳。

葉昭甫表示，春節期間，已派員在一中、草悟道、逢甲商圈等，共稽查22家停車場，其中17家均依交通局備查費率收費，無超收情事，但在草悟道周邊，發現5家未領有停車場登記證收費，將依法裁罰3千至1萬5千元罰鍰。

交通局表示，業者若被罰後，若仍繼續違規，得連續處罰且廢止停車場登記證，業者務必依規營業，避免後續營運付出更大代價。

中市停管處表示，停車場業者必須依交通局核備的費率收費，如果民眾發現有停車場哄抬停車費率，或是未依公告費率收費等違規情事，均可撥打1999市民專線檢舉。

停車場 春節 草悟道

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