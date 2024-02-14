春節惡意哄抬價格 中市府將開罰草悟道周圍5家停車業者

農曆春節7天假期，民眾出遊走春，停車需求大增，中市府為防業者趁機哄抬價格，實施「春節取締行動無假期」，共稽查22家業者，竟發現於草悟道周邊，共有5家未領停車場登記證收費，年後將依法裁罰3千至1.5萬元罰鍰。

交通局長葉昭甫說，農曆春節前已發函台中市民營停車場業者，要求春節連假期間的收費標準，必須符合交通局所備查的停車場登記證收費上限，須明確將當日收費標準，張掛在停車場入口明顯處，方便民眾選擇，避免誤解業者刻意漲價，造成民眾觀感不佳。

葉昭甫表示，春節期間，已派員在一中、草悟道、逢甲商圈等，共稽查22家停車場，其中17家均依交通局備查費率收費，無超收情事，但在草悟道周邊，發現5家未領有停車場登記證收費，將依法裁罰3千至1.5萬元罰鍰。

「農曆春節百貨商圈和風景區湧入龐大人流和車潮，停車位常見供不應求，業者切勿心存僥倖哄抬收費」，交通局說明，業者若遭罰後仍繼續違規，得連續處罰且廢止停車場登記證，業者務必依規營業，避免後續營運付出更大代價。

中市停管處表示，農曆春節連續假期間，將不定期派員現場稽查，確認停車場業者依交通局核備的費率收費，若民眾發現有停車場哄抬停車費率，或未依公告費率收費等違規情事，均可撥打1999市民專線檢舉。