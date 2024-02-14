快訊

北返車潮湧現！國道多路段時速不到40公里 國5已紫爆

疑精神不濟！ 小貨車突撞路邊油罐車車頭幾乎全毀

收假日前好天氣 「2024花在彰化」今挑戰入園50萬人大關

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「花在彰化」以園藝造景取勝，適合拍照打卡。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「花在彰化」以園藝造景取勝，適合拍照打卡。記者簡慧珍／攝影

每年開春彰化縣重點活動「花在彰化」，大年初一開園，截至昨已累計44萬人入園，今受收假影響，以縣內旅遊遊客為主，預估入園人數可達50萬人，明天各行各業上班，周六補班，「花在彰化」入園人數可能急遽減少，但人少反而清幽好拍照，彰化縣政府盼仍有空閒的民眾前來走春。

今大年初五有些行業開工、開市，不少公司企業跟著政府腳步，明天開始上班，因此今天仍有很多遊客把握春節連假最後一天到彰化縣「2024花在彰化」旅遊。縣政府農業處統計，大年初一（2月10日）入園人數9萬8692人、初二（2月11日）入園人數10萬1157人，初三（2月12日）入園人數12萬1200人，昨初四（2月13日）入園人數11萬8973人，累計入園人數逾44萬人。

相較去（2023）年「花在彰化」入園人數，大年初一（1月22日）就有11萬9286人，三天累計28萬1044人，今年三天累計32萬1049人，成長約14%，跟疫情（2022年）期間入園人數相比大幅提升137%。彰化縣農業處分析，入園人數成長跟經過長時間防疫，民眾不再恐懼新冠疫情有關，此外，天氣轉好也帶來人潮。

農業處長邱奕志今天表示，去年大年初一到初八放年假，「花在彰化」活動入園總人數95萬多人，今年春節連假僅5天，明天上班、周六補班補課，周日僅放一天假，下周一到五都正常上班，一定會衝擊「花在彰化」旅遊人數，預估達不到去年人數，如若春節連假天數和去年一樣，今年入園盛況不輸去年。

「2024花在彰化」活動每年在溪州公園舉辦，今年至正月十六日（國曆2月10日至2月25日）的每日上午9點到下午6點免費開放，活動主題「彰化百寶城」禮聘日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii（吉井宏）設計「花精靈EVA」，以彰化在地花卉布置具農林漁牧特色的花藝，並首次邀請日、韓、泰、印尼等4個國家的表演團隊，2月18日「花精靈與奇幻旅程親子主題日」有花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇，及電視兒童頻道家族親子音樂會。

春節 連假

延伸閱讀

今凌晨國道交通量湧平日3.5倍 上午3路段將湧收假車潮

金龍樂活營／1234收心操 重拾工作動力

彰化鹿港八旬阿嬤是「賴粉」 今排隊親交第三封信

顧確診妻女 愛家上士被記2大過 高高行判決逆轉

相關新聞

彰化八卦山27公尺長新滑梯熱門 縣府：適合12歲以上挑戰

彰化八卦山近年多處改造吸引更多族群前來遊玩，縣府在親子探索區打造二座縣內高差最大的溜滑梯，過年前完工驗收，雖還沒舉辦啟用...

收假日前好天氣 「2024花在彰化」今挑戰入園50萬人大關

每年開春彰化縣重點活動「花在彰化」，大年初一開園，截至昨已累計44萬人入園，今受收假影響，以縣內旅遊遊客為主，預估入園人...

破除情侶禁地魔咒 彰化縣府在八卦山大佛辦情人節活動

「八卦山是情侶禁地」的魔咒傳說已久，但彰化縣政府則在八卦山大佛風景區舉辦浪漫的「月影燈季」活動，更在今天西洋情人節的傍晚...

連24年義賣春聯 台中大業藝能館「送愛到十方」 照顧身心障礙孩子

台中市大業藝能館24年前因一名特教學生，得知位於北屯大坑山區的十方啟能中心募款不易，持續24年舉辦「送愛到十方」春聯義賣...

就是狂！彰化傍晚5時半發520個粉紅多多龍提燈 上午9時已有人排隊

彰化縣政府在農曆過年前後舉辦「月影燈季」，今年與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」吸引民眾排隊領...

鳥嘴潭人工湖助彰投百萬人用水 枯水期能撐58天

鳥嘴潭6大區人工湖及周邊工程預定今年完成，取烏溪水經台水公司處理，供北彰化、南投草屯每天25萬公噸、約百萬人用水，減少彰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。