收假日前好天氣 「2024花在彰化」今挑戰入園50萬人大關

每年開春彰化縣重點活動「花在彰化」，大年初一開園，截至昨已累計44萬人入園，今受收假影響，以縣內旅遊遊客為主，預估入園人數可達50萬人，明天各行各業上班，周六補班，「花在彰化」入園人數可能急遽減少，但人少反而清幽好拍照，彰化縣政府盼仍有空閒的民眾前來走春。

今大年初五有些行業開工、開市，不少公司企業跟著政府腳步，明天開始上班，因此今天仍有很多遊客把握春節連假最後一天到彰化縣「2024花在彰化」旅遊。縣政府農業處統計，大年初一（2月10日）入園人數9萬8692人、初二（2月11日）入園人數10萬1157人，初三（2月12日）入園人數12萬1200人，昨初四（2月13日）入園人數11萬8973人，累計入園人數逾44萬人。

相較去（2023）年「花在彰化」入園人數，大年初一（1月22日）就有11萬9286人，三天累計28萬1044人，今年三天累計32萬1049人，成長約14%，跟疫情（2022年）期間入園人數相比大幅提升137%。彰化縣農業處分析，入園人數成長跟經過長時間防疫，民眾不再恐懼新冠疫情有關，此外，天氣轉好也帶來人潮。

農業處長邱奕志今天表示，去年大年初一到初八放年假，「花在彰化」活動入園總人數95萬多人，今年春節連假僅5天，明天上班、周六補班補課，周日僅放一天假，下周一到五都正常上班，一定會衝擊「花在彰化」旅遊人數，預估達不到去年人數，如若春節連假天數和去年一樣，今年入園盛況不輸去年。

「2024花在彰化」活動每年在溪州公園舉辦，今年至正月十六日（國曆2月10日至2月25日）的每日上午9點到下午6點免費開放，活動主題「彰化百寶城」禮聘日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii（吉井宏）設計「花精靈EVA」，以彰化在地花卉布置具農林漁牧特色的花藝，並首次邀請日、韓、泰、印尼等4個國家的表演團隊，2月18日「花精靈與奇幻旅程親子主題日」有花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇，及電視兒童頻道家族親子音樂會。