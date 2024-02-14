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就是狂！彰化傍晚5時半發520個粉紅多多龍提燈 上午9時已有人排隊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府預計傍晚發放520個粉紅多多龍提燈，上午9點已有人到場排隊。記者林敬家／攝影
彰化縣府預計傍晚發放520個粉紅多多龍提燈，上午9點已有人到場排隊。記者林敬家／攝影

彰化縣政府在農曆過年前後舉辦「月影燈季」，今年與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」吸引民眾排隊領取，除了綠色、藍色限量造型，縣府今天情人節將送出限定版粉紅多多龍提燈，預計下午4點半在八卦山參佛道發放號碼牌，5點半發放小提燈，沒想到有民眾今天上午9點多已到場排隊，必須等待近7個鐘頭。

彰化今天上午陽光普照，甚至有些炎熱，停車場卻陸續有車潮出現，甚至需要排隊進場，適逢西洋情人節，縣府將在八卦山大佛風景區參佛道舉辦情人節活動，縣府城觀處表示，今天發放粉紅豆豆龍限量520組，發號碼牌時每組須有兩人同時在場，一組有兩張號碼牌，民眾領完號碼牌後須參加團體活動，才能領取提燈，每張號碼牌限領取1個小提燈。

今天上午10點多已約有10組人在現場排隊，民眾準備折疊椅、飲料準備長時間抗戰，搶得頭香的男女兩人9點多就來排隊，已破先前活動排隊時間的紀錄。

彰化「多多龍提燈」風潮從一曝光就開始延燒，彰化月影燈季開燈首次發送2000個綠色「多多龍」小提燈，排隊人潮從八卦山上排到八卦山下，根本不夠發；第二次在寒假第一天再次發送，搶到頭香民眾排了5個多小時；日前第三次配合「鹿港光環境」發送隱藏版的水藍色「多多龍」小提燈1000個，人潮排了數百公尺，因有民代不斷被請託希望可以獲得小提燈，縣長王惠美指出，自己的姪女當天都到場排隊排到500多號領取。

彰化縣府預計傍晚發放520個粉紅多多龍提燈，上午9點已有人到場排隊。記者林敬家／攝影
彰化縣府預計傍晚發放520個粉紅多多龍提燈，上午9點已有人到場排隊。記者林敬家／攝影

春節 農曆過年 龍年

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