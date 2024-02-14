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影／情人節浪漫開園 福壽山農場千櫻園櫻花綻放 盛開花期只有這幾天
最高海拔賞櫻景點，福壽山農場千櫻園今天情人節浪漫開園，粉色系昭和櫻和富士櫻率先綻放，遊客上山賞花過情人節。
獲第一屆期台灣觀光亮點人氣獎的福壽山農場千櫻園，今天情人節浪漫開園，今年受到暖冬影響，部分櫻花提早綻放，千櫻園開園即可欣賞到粉紅色系櫻花滿開的浪漫氣氛。
福壽山農場民國94年起，配合國土復育政策執行，在場區規劃栽種不同品種櫻花，每年2月中旬由粉色系的昭和櫻、富士櫻率先綻放，3月中旬則是白色系的吉野櫻、大島櫻接力盛開，賞櫻花期可持續至3月下旬。
福壽山農場表示，千櫻園會特地訂在今天2月14日開園，配合高山的櫻花花期，另外就是千櫻園諧音「牽姻緣」，在情人節當天開園更顯浪漫氛圍，今年更因榮獲台灣觀光亮點人氣獎，特別製作祈願「櫻緣卡」，在簽櫻園內的織女廣場設置祈願牆，讓到千櫻園的遊客都能心心相連。
目前千櫻園粉色系櫻花已經入觀賞期，預估最大盛開花期會在2月20到29日，避開春節出遊熱潮，遊客可輕鬆到高山賞櫻。
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