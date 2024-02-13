3.5億打造！台中烏日全民運動館興建、招商同步進行
台中首座「烏日全民運動館」興建中。台中市運動局長李昱叡說，烏日全民運動館建設經費達3.5億元，去年5月開工，採興建、招商同步進行，預計明年底完工。
李昱叡說明，台中市長盧秀燕重視運動發展，運動推展列為施政重點，鼓勵全齡市民養成規律運動的好習慣。她上任後率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，現有豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心興建中，並持續爭取資源挹注，台中首座「烏日全民運動館」也在興建中。
李昱叡指出，烏日全民運動館規劃場域多元，包括兒童運動空間與設施、多功能教室、體適能健身中心、綜合多功能木地板球場（可調配為羽球場、籃球場），同時也設有戶外環場跑道，融合室內外場域，打造闔家大小運動休閒的優質環境。
李昱叡日前到烏日全民運動館施工現場，代表盧秀燕向施工團隊致意，並關心工程進度，與營造團隊討論施工情形。
李昱叡強調，感謝台中市議會支持籌編經費，也感謝地政局、建設局等相關局處及中央教育部體育署，共同挹注資源支援，目前運動局已同步啟動招商前置作業，將遴選優質營運團隊，提供市民豐富完善的運動服務。
李昱叡指出，盧秀燕積極建設運動場館，先後已陸續啟用港區、長春、大里、潭子等4座國民暨兒童運動中心，及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心；此外，市府更投入逾27.5億元打造清水、豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心，以積極帶動台中運動環境升級。
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