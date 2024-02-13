快訊

年假期間傳倒閉！羅宋麵包名店疑欠債六千萬 發內部信向員工告知「噩耗」

是否影響頭獎獎金？大樂透下午四點半竟提前「封牌」 台灣彩劵回應了

高雄路口號誌故障害輕軌「受困」 停空調省電旅客熱瘋

3.5億打造！台中烏日全民運動館興建、招商同步進行

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市運動局長李昱叡（中）說明，烏日全民運動館，採興建、招商同步進行，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
台中市運動局長李昱叡（中）說明，烏日全民運動館，採興建、招商同步進行，預計明年底完工。圖／台中市政府提供

台中首座「烏日全民運動館」興建中。台中市運動局長李昱叡說，烏日全民運動館建設經費達3.5億元，去年5月開工，採興建、招商同步進行，預計明年底完工。

李昱叡說明，台中市長盧秀燕重視運動發展，運動推展列為施政重點，鼓勵全齡市民養成規律運動的好習慣。她上任後率全國之先首創「國民暨兒童運動中心」，現有豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心興建中，並持續爭取資源挹注，台中首座「烏日全民運動館」也在興建中。

李昱叡指出，烏日全民運動館規劃場域多元，包括兒童運動空間與設施、多功能教室、體適能健身中心、綜合多功能木地板球場（可調配為羽球場、籃球場），同時也設有戶外環場跑道，融合室內外場域，打造闔家大小運動休閒的優質環境。

李昱叡日前到烏日全民運動館施工現場，代表盧秀燕向施工團隊致意，並關心工程進度，與營造團隊討論施工情形。

李昱叡強調，感謝台中市議會支持籌編經費，也感謝地政局、建設局等相關局處及中央教育部體育署，共同挹注資源支援，目前運動局已同步啟動招商前置作業，將遴選優質營運團隊，提供市民豐富完善的運動服務。

李昱叡指出，盧秀燕積極建設運動場館，先後已陸續啟用港區、長春、大里、潭子等4座國民暨兒童運動中心，及沙鹿、西屯、北屯3座「兒童版」運動中心；此外，市府更投入逾27.5億元打造清水、豐原、北屯、太平等4座國民暨兒童運動中心，以積極帶動台中運動環境升級。

台中市運動局長李昱叡（右）說明，烏日全民運動館，採興建、招商同步進行，預計明年底完工。圖／台中市政府提供
台中市運動局長李昱叡（右）說明，烏日全民運動館，採興建、招商同步進行，預計明年底完工。圖／台中市政府提供

建中 運動

延伸閱讀

只會行大運？龍年俏皮吉祥話 盧秀燕：「你Drangon風」揪接龍

盧秀燕發小紅包 顏清標全程陪 隊伍從廟埕排到市場逾千人

蔡壁如15日入中市府任職 盧秀燕認主動邀請 原因曝光

王定宇譏盧秀燕「跳車」 蔣萬安：列車根本不會出發

相關新聞

台中萬和宮國運籤出爐 廟方解籤詩指「人民生活不順」：轉機要等這時

今天大年初四，有340年歷史的台中萬和宮今抽國運籤。廟方解釋，今年總體運勢為平籤，早季籤（上半年）和攸關國運的人口籤都抽...

初四迎財神！台中建國市場福德祠 今發送美鈔台幣發財金

今天是大年初四迎財神，台中市建國市場福德祠今放「發財金」給信徒，每人可領取裝著台幣一百元新鈔，以及一元美金的「發財金」紅...

彰化明發放520個限量粉色多多龍提燈 領取規則出爐

彰化縣政府在過年期間舉辦「月影燈季」，今年與LINE貼圖多多欸（DODOA）合作推出限量「多多龍提燈」吸引民眾排隊領取，...

3.5億打造！台中烏日全民運動館興建、招商同步進行

台中首座「烏日全民運動館」興建中。台中市運動局長李昱叡說，烏日全民運動館建設經費達3.5億元，去年5月開工，採興建、招商...

賴清德年初三新年紅包還願之旅 南投只有這4個里能拿到

副總統賴清德贏得下一屆總統大選勝選後，大年初三還願行程最後一站，再度來到八卦山頂的南投市鳳山寺參拜觀音佛祖，並為殷殷期待...

來彰化走春...白天放天燈 穿漢服夢回漢唐

放天燈都是晚上，來彰化白天也能放天燈，和天燈合影留念，且時值櫻花季，彰化成美文化園推出穿東方傳統華服進場，不想千篇一律穿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。