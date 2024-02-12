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賴清德年初三新年紅包還願之旅 南投只有這4個里能拿到
副總統賴清德贏得下一屆總統大選勝選後，大年初三還願行程最後一站，再度來到八卦山頂的南投市鳳山寺參拜觀音佛祖，並為殷殷期待的上千民眾，一一發給「萬物與龍」的新年紅包，得到鄉親最熱烈的支持，賴副總統說，「不但為台灣祈福，同時祈求神威顯赫，香火鼎盛的觀音佛祖，保佑台灣國泰民安，風調雨順。」
賴清德說，感謝觀音佛祖保佑，讓這一場選舉平安順利、圓滿成功，叩謝神恩的同時，未來更會搭檔蕭美琴團結合作，共同打造一個強大強盛有自信的國家。
從得知賴清德今天下午要來鳳山寺發紅包，八卦山上的鳳山、鳳鳴、福山、永興等山頂地四里，踴躍地提前來排隊，從賴總統領到新年紅包的同時，雖然只有一塊錢，但都非常高興，並當面向賴清德表達支持和感謝，隨扈指出半小時內就發出了近千枚「萬物與龍」的新年紅包。
這4個里是南投市鄰近彰化市的鄰里，不但盛產青山茶，更廣大種植鳳梨，以著名的「微熱山丘」鳳梨酥，成為造福地方的神話，董事長許銘仁更身兼鳳山寺主任委員，對於賴副總統選擇前來還願及感謝鄉民的支持。
鳳山寺指出，賴清德副總統從去年為蔡培慧補選順利勝選當上立法委員，就曾來廟裡參香祈福，並表示如果能助蔡勝選，就會親自來還願，而後自己參加總統副總統大選，再度贏得勝選，竟在無事前預告下，突然決定在大年初三的行程最後一站，再上八卦山頂，傍晚前專程前來還願。
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