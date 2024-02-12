來彰化走春 白天放天燈 穿漢服夢回漢唐
放天燈都是晚上，來彰化白天也能放天燈，和天燈合影留念，且時值櫻花季，彰化成美文化園推出穿東方傳統華服進場，不想千篇一律穿日本浴衣，可到這裡借穿典雅漢服，讓走春多一些趣味。
彰化縣文化局設計Web-AR擴增實境「放天燈」軟體，民眾到縣立美術館廣場拿出手機掃描條碼就能免費下載放天燈軟體，享受白天放天燈和自拍手機滿版天燈的樂趣，或與好友互拍作出放天燈姿勢，晚上虛擬天燈發光效果佳，拍起來更好看。夜間拍完天燈可順遊縣立美術館後方的2024彰化月影燈季欣賞大佛光雕秀。
成美文化園大年初一到初五舉辦溯源東方「新春踩松趣，舞動龍年春光」，有東方市集、版畫春聯、羅黏香彩繪等活動，目前落羽松轉色為黃、橘、紅，與園區內蒼翠松柏等樹木相映成趣，為強化東方文化和禪風庭園的特色，成美文化園舉辦漢服體驗。
其實只要穿著漢服、旗袍、浴衣等東方服飾入園，可折扣門票每張50元，有興趣漢服的也能向園區租借，成人漢服每人每3小時600元至900元，兒童漢服每人每3小時400元，門票加漢服的套票每人888元，讓遊客過足夢回漢唐的穿越感。
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