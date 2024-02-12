連辦10年！鹿港家族大年初二「變身趴」 92歲阿嬤同歡

大年初二是民俗嫁出女兒回娘家的日子，彰化鹿港頂番婆潘姓家族連續第十年舉辦「變身趴」，今年是以象徵大吉大利的「橘色」為主題，從九十二歲老阿嬤到五個月小娃娃，各自搞怪、搞笑，都玩得很開心。

主辦「變身趴」的萬美如說，潘家是她的外婆家，玩變身趴的點子要追溯到二○一四年，當時她的表妹很喜歡搞怪穿上奇裝異服玩變身，長輩們覺得新鮮有趣，也加入搞怪行列，因此利用大年初二大團圓日子，讓嫁出去的女兒全家都回娘家參加。

萬美如說，過去主題趴以顏色為主，由大家盡情搞怪，什麼扮相都行，主要是為了方便老人家選擇衣飾與裝扮，從紅趴、黃趴、粉紅趴到復古趴、藍色趴，前年改為「職業趴」，去年是「金銀趴」色系，選擇「學生制服趴」，今年則回復顏色趴。

家族昨天回來廿多人，從新北到高雄都有，在這十年裡也新生很多下一代，一起跟著父母回娘家參加變身趴。大年初二已成了潘氏家族的「搞怪日」。

萬美如說，今年以橘色為主題，各種造型包括老虎、長頸鹿、恐龍、火雞、女僕，還有橘子、小丑魚、籃球及籃球框，甚至還有七龍球裡的賽亞人，老阿嬤潘許幼則是橘色爆炸頭，有的連太陽眼鏡也是橘子，家族成員全身橘色，映照在陽光裡，顯得十分耀眼。