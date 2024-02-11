盧秀燕發小紅包 顏清標全程陪 隊伍從廟埕排到市場逾千人
台中市長盧秀燕大年初二一早到大甲鎮瀾宮發龍年紅包，排隊人龍從廟埕直到大甲菜市場，逾千人排隊，凸顯盧秀燕人氣超旺。鎮瀾宮董事長顏清標迎接盧秀燕，與董監事全程作陪，相當禮遇。
盧秀燕大年初二發送龍年小紅包，上午8點在大甲區鎮瀾宮、9點到清水區紫雲巖、10點到潭子區得天宮，行程緊湊，每站準備1300個小紅包。
盧秀燕致詞說，媽祖很「靈感」，她向媽祖祈求國泰民安、市運昌隆，市民健康快樂、閤府安康。領小紅包「搶頭香」的林姓市民表示，他清晨6點就來排隊，今天第一個領到市長紅包，超幸運。
盧秀燕收到之處不少民衆搶握手與拍照，鎮瀾宮志工私下討論，「市長皮膚幼咪咪，很像小姐」、「很會保養喔」。
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