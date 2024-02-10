盧秀燕發「龍珠紅包」 盧粉凌晨排隊「搶頭香」不怕冷

大年初一迎新春，台中市長盧秀燕一早走訪台中市區宮廟，發放印有印有「龍珠許願」及「福運昌龍」祝賀詞的市長小紅包，更親切與市民合影；盧說，很開心大年初一到十分靈驗的宮廟，她祈求市政昌隆、市民闔府安康，龍年行大運，也祈願國泰民安，國家運作順利。

盧秀燕一早走訪北屯區松竹寺、西區上公舘福德宮、烏日區永興宮參拜，並向民眾拜年、發放小紅包。盧表示，今年的龍年小紅包是全國最特殊的，比別人多了一顆閃閃發光的「金龍咬珠」造型，祈願風調雨順、福運昌龍，也盼市民龍年大發，好運ㄧ整年，所求如願。

來自大雅的游先生排到第一位，成為「頭香」領到紅包。游說，他支持盧市長25年，是「盧粉」，今清晨2時50分就來排隊，他「無懼寒風」，笑稱多穿一點就不冷，搶到頭香非常開心，希望能藉此沾沾喜氣。

民政局長吳世瑋表示，今年市長小紅包運用龍麟一點一滴精巧呈現龍的形象，象徵富市台中美好願景的逐步實現，且龍身並選用雷射金箔技術，呈現龍的律動與光輝；另龍嘴中咬著龍珠，更是許願媒介，期望新一年裡，市民朋友都能心想事成圓圓滿滿、富貴有餘。