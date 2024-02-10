花在彰化今天開幕 2月18日花精靈親子主題日登場

彰化年度「花在彰化」活動在今天大年初一開幕，今年主題為「彰化百寶城」，邀來日本設計家吉井宏合作設計「花精靈EVA」，還有日本、韓國、泰國、印尼等4國精采演出；2月18日「花精靈與奇幻旅程」親子主題日，將有泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇、還受歡迎的YOYO家族親子音樂會等。

2024花在彰化活動從大年初一到十六（今天至2月25日），每天上午9時至下午6時在彰化縣溪州公園登場，彰化縣長王惠美表示，園區內有多處打卡點，包括館內有農林漁牧花的展覽，戶外還有分為4大主題區塊，園區主入口有「繁花之頂」大型裝置藝術，適合全家福拍照留念；在「花精靈物語館」有彰化五大農業主題的花藝布置，搭配五感體驗。

世界彰化同鄉總會長黃明東表示，王縣長每年都邀請他們回來參加「花在彰化」活動，看到縣府努力為花農及農業在打拚、推廣行銷，也讓各地民眾有走春的好地方，同鄉會會盡力協助行銷宣傳。