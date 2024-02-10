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彰化家扶義賣地點波折 傳統「古早燈」未升級有原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，有遠從大里的愛心民眾拿了數個燈籠就捐款萬元。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心今天在彰化家樂福義賣「古早燈」，有遠從大里的愛心民眾拿了數個燈籠就捐款萬元。記者林敬家／攝影

彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金，社工今年尋覓場地過程變數多，多家廟宇有的因修繕無法擺攤，也有的預約好了卻臨時喊卡，讓工作人員一度低潮，幸好靠著直播主網路號召認購、開發新的設攤點，今年銷售目標仍上看6萬多個「古早燈」。

彰化家扶「古早燈」今年2月2日開賣，今天在彰化家樂福擺攤，有遠從台中大里來的民眾來買「古早燈」，因小時候曾受到家扶的幫助，近年持續捐善款做愛心，現場只拿了數個燈籠就投入萬元到捐款箱內；彰化知名直播主姚勝豐野號召認購燈籠，目前為止已達千個。

彰化縣府今年配合活動發放「多多龍」小提燈，每場排隊人潮驚人，是否影響到「古早燈」過年買氣，彰化家扶中心主任王震光說，意義不一樣，許多民眾買了「古早燈」，投入款項根本不找零，也有人是捐款為主，「古早燈」加減拿，彰化家扶每年過年賣「古早燈」等於是大家知道又是做愛心的時候，近年社工在過年期間不休息賣古早燈的收入扣除成本約達3百萬元，都是全數用在家扶兒的助學金。

彰化家扶賣「古早燈」從29年前開始，在花壇鄉開皮革工廠的李世湧原先號召友人一起賣燈籠，所得捐給家扶中心，李世湧說，先前曾想過讓「古早燈」更豪華、多樣，但最後考量到成本，不希望壓縮到助學金仍維持現有傳統的樣式。

彰化家扶中心高級專員林滿麗說，2月14日當天縣府將在八卦山大佛發限量的粉紅色多多龍提燈，看好當天人潮，社工也規畫到場擺攤賣「古早燈」，相信兩種燈籠都會受到青睞，彰化家扶今年應景有「龍貓」造型燈籠，「民眾領不到多多龍，也可來買可愛龍做愛心。」

彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，今天在彰化家樂福擺攤。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，今天在彰化家樂福擺攤。記者林敬家／攝影

家扶中心 直播主

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