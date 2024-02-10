「花在彰化」登場 布置主題花藝走春拍照好去處
「花在彰化」今天大年初一盛大開幕，園區有大型裝置藝術適合拍照，還有彰化農、林、漁、牧、花的主題花藝布置，18日親子主題日安排泡泡嘉年華、馬戲團兒童劇、親子音樂會。
「2024花在彰化」活動今天起至25日，上午9時至下午6時在彰化縣溪州公園盛大登場，彰化縣長王惠美今天出席開幕式表示，這次活動主題命名「彰化百寶城」，設計「花精靈EVA」吉祥物，更邀日本、韓國、泰國、印尼等4個國家團隊帶來精彩演出，春節出遊首選彰化。
王惠美接受媒體聯訪表示，園區主入口有「繁花之頂」大型裝置藝術適合拍照留念；「花精靈物語館」有彰化農、林、漁、牧、花主題花藝布置；戶外花卉布置有各式主題讓遊客置身花海，適合拍「網美打卡照」，現場還有農特展、工商產業展、美食展、親子遊戲區、團體表演、尋寶遊戲、親子手作體驗等活動。
王惠美說，今天至3月3日到2024花在彰化、2024彰化月影燈季、員林燈會活動地點，以LINE應用程式掃描任2處指定QR code完成集章即可參加抽獎，有iPhone手機、iPad等豐富獎項，還有彰化「多多龍」小提燈，歡迎全台鄉親到彰化走春。
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