快訊

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃！ 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

超級紅包一刮即中百萬 必做「1件事」財運一滴不外流

「花在彰化」登場 布置主題花藝走春拍照好去處

中央社／ 彰化縣10日電

「花在彰化」今天大年初一盛大開幕，園區有大型裝置藝術適合拍照，還有彰化農、林、漁、牧、花的主題花藝布置，18日親子主題日安排泡泡嘉年華、馬戲團兒童劇、親子音樂會。

「2024花在彰化」活動今天起至25日，上午9時至下午6時在彰化縣溪州公園盛大登場，彰化縣長王惠美今天出席開幕式表示，這次活動主題命名「彰化百寶城」，設計「花精靈EVA」吉祥物，更邀日本、韓國、泰國、印尼等4個國家團隊帶來精彩演出，春節出遊首選彰化。

王惠美接受媒體聯訪表示，園區主入口有「繁花之頂」大型裝置藝術適合拍照留念；「花精靈物語館」有彰化農、林、漁、牧、花主題花藝布置；戶外花卉布置有各式主題讓遊客置身花海，適合拍「網美打卡照」，現場還有農特展、工商產業展、美食展、親子遊戲區、團體表演、尋寶遊戲、親子手作體驗等活動。

王惠美說，今天至3月3日到2024花在彰化、2024彰化月影燈季、員林燈會活動地點，以LINE應用程式掃描任2處指定QR code完成集章即可參加抽獎，有iPhone手機、iPad等豐富獎項，還有彰化「多多龍」小提燈，歡迎全台鄉親到彰化走春。

王惠美 親子

延伸閱讀

政院核定中捷綠線延伸彰化 王惠美：終於聽到縣民心聲

王惠美帶麥當勞探視首批一年期義務役 鼓勵子弟兵轉念

中捷核定王惠美喊也要「新年禮物」 王國材：全國一致

台中捷運綠線延伸仍卡關 王惠美握拳：「縣籍立委加油」

相關新聞

韓國瑜初一到豐原發紅包 千人排隊圍廟20分鐘搶光

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣今天首次合體拜票，大年初一選在台中豐原慈濟宮，現場人龍綿延，還繞慈濟宮周圍，也造成交通堵塞，...

南二段拉庫音溪山屋擴建改善 山友不再擔心烏煙瘴氣

南二段是百岳長程縱走路線，全長89.3公里，全程大多在海拔3000公尺以上高山，地勢陡峭沿線斷多、氣候變化大。讓山友困擾...

蕭美琴回和美發福袋 排隊人潮多、民眾樂「彰化出第一個女副總統」

副總統當選人蕭美琴今天回到和美老家發送1元福袋，受到鄉親熱烈歡迎，一早就有民眾排隊，隊伍綿延數百公尺，從巷弄延伸到彰美路...

彰化家扶義賣地點波折 傳統「古早燈」未升級有原因

彰化家扶中心每年於農曆年間開始義賣「古早燈」，作為家扶兒的助學金，社工今年尋覓場地過程變數多，多家廟宇有的因修繕無法擺攤...

韓國瑜江啟臣大年初一合體 參拜豐原慈濟宮

今天是大年初一，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣一起到台中豐原慈濟宮參拜。韓國瑜表示，風調雨順看老天爺，國泰民安是政治人物的...

蕭美琴彰化和美發福袋 憶兒時過年常回來

民進黨副總統當選人蕭美琴今天到彰化縣和美鎮發新春福袋給民眾，吸引數百人排隊，蕭美琴展現親和力與居民合影。她致詞表示，和美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。