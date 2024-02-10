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蕭美琴回和美發福袋 排隊人潮多、民眾樂「彰化出第一個女副總統」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
副總統當選人蕭美琴（右二）今天回到和美老家發送1元福袋，與熱情民眾合影。記者林敬家／攝影
副總統當選人蕭美琴（右二）今天回到和美老家發送1元福袋，與熱情民眾合影。記者林敬家／攝影

副總統當選人蕭美琴今天回到和美老家發送1元福袋，受到鄉親熱烈歡迎，一早就有民眾排隊，隊伍綿延數百公尺，從巷弄延伸到彰美路，排得第一位的周先生說，彰化出了第一個女副總統很高興，特地早起來領福袋，相當值得。

蕭美琴早上在立委陳秀寶、議員周君綾、蕭文雄等人陪同下返回和美祖厝，先到順安宮蕭府王爺參香，現場還有鄉親拿出蕭美琴小時候的照片展示。

蕭美琴指出，選前來時特別答應過選上會回來表達感謝，和美有她的兒時記憶，阿嬤小時候過年都會帶她回來，今天回來拜年希望台灣更好，未來彰化有很多夥伴可以一起努力，讓彰化更好。

今天來領福袋的鄉親相當多，因還能與蕭美琴合照都顯得相當興奮，周先生排得第一位，他說上午7點多就從頂番婆家中到現場排隊，他從沒領過福袋，彰化出了副總統很難得，特地前來排隊領取，很有紀念價值。

也有在地的年輕人過年返鄉，排了2個小時來領福袋，一對姊妹花表明自己是「挺台灣」、「死忠的」，除了先前回來投票，今天也來領福袋支持，還開心地表示要挺到2028，相當熱情。

彰化和美在地母女3人，帶著寵物犬來領副總統當選人蕭美琴福袋。記者林敬家／攝影
彰化和美在地母女3人，帶著寵物犬來領副總統當選人蕭美琴福袋。記者林敬家／攝影
副總統當選人蕭美琴今天回到和美老家發送一元福袋，排隊人潮相當多。記者林敬家／攝影
副總統當選人蕭美琴今天回到和美老家發送一元福袋，排隊人潮相當多。記者林敬家／攝影
排第一的周先生說，很高興彰化出了第一個副總統。記者林敬家／攝影
排第一的周先生說，很高興彰化出了第一個副總統。記者林敬家／攝影

彰化 福袋 蕭美琴

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