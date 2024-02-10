春遊彰化溪湖 搭糖廠小火車玩捏麵人

春節走春，彰化縣溪湖鎮有台灣糖業股份有限公司溪湖糖廠小火車可搭，除欣賞田野風光，還可品嚐糖廠製作的甜蜜冰棒，或參觀巫家捏麵館，了解捏麵人文化。

溪湖糖廠2002年結束製糖業務，轉型為結合糖業歷史與文化資產保存再利用觀光休閒景點，廠內仍保留製糖設備，另設有蒸汽火車展示區，陳列載運甘蔗的蒸汽火車。

糖廠平時都用柴油車頭拉著俗稱「五分仔車」的車廂，帶遊客吃糖廠冰棒，欣賞周邊田野風光，如果運氣好，還會看到蒸汽火車頭出動服務遊客。

除糖廠，溪湖還有巫家捏麵館，展示捏麵作品，也提供捏麵教學與DIY。

巫家祖孫3代及兒媳共10人都投入捏麵工作，第1代巫旗軍以製作捏麵看桌聞名，捏麵蔬果及飛禽走獸栩栩如生，只要是廟宇建醮場合，都能看到他製作的捏麵看桌；第2代巫俊德夫妻是捏麵館創辦人，承襲技藝，改善捏麵材料及創新造型，配合社區及文化單位推廣捏麵藝術。