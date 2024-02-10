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彰化山海山推廣黑膠唱片 盼聽見真實聲音

中央社／ 彰化10日電

當聽音樂已進入數位化，彰化縣仍有唱片行以推廣黑膠為職志；位於彰化市的山海山唱片行老闆馬克熱愛音樂，在唱片行一隅打造聆聽黑膠唱片空間，希望藉黑膠聽到真實的聲音。

已有30多年歷史的山海山是許多彰化人青春記憶一部分，昔日國立彰化高級中學、國立彰化女子高級中學學生常在下課後到唱片行挑卡帶或CD，但數位化浪潮後，買卡帶和CD的人越來越少，山海山雖面臨衝擊卻屹立不搖。

走進山海山，打開門會看到陳列在牆上的黑膠唱片及CD，馬克還精心布置試聽區，咖啡色沙發、圓形小木桌加上黑膠唱機，讓人可放鬆聆聽黑膠唱片的獨有樂音，有興趣的客人還可先預約，熱情的馬克會引導進入黑膠世界。

山海山以販賣黑膠唱片為主，主要是老闆馬克認為黑膠唱片多了點真實；他說，黑膠透過唱針讀取唱片上音軌，讓音樂聽起來接近人與人面對面講話音質，CD透過數位方式傳輸，讓聲音失去真實。

為推廣黑膠唱片，除實體店面，山海山還開設網站，有時也參加在各地舉辦的市集，希望讓更多人了解黑膠唱片，聽見真實的聲音。

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