蔡壁如15日入中市府任職 盧秀燕認主動邀請 原因曝光

前立委蔡壁如證實，15日將入主中市府擔任有給職顧問，台中市長盧秀燕今走訪廟宇、發放小紅包，盧秀燕受訪表示，希望台中市政府不分黨派，各種人才都有，愛才惜才，因此主動邀請。蔡壁如很有經驗，過去在台北市政府任內就是市府的專職顧問，對於這個職務非常熟悉，也希望新的生力軍的加入，對於建設台中市更有幫助。

蔡壁如今年在台中參選立委失利，允諾會「留在台中」，未接民眾黨中央委員職務，獲盧秀燕延攬入府，擔任12職等有給職市政顧問。蔡壁如今受訪證實，已收到市府派令，預計15日上任，要兌現對市民的承諾，留在台中、住在清水，成為「台中人」。

蔡壁如日前也證實，已收到市府電子郵件派令，預計15日報到任職，為12職等有給職市政顧問，工作細節、管轄範圍，待報到後才會知悉。兌現她對台中人的承諾，「深耕台中」，成為踏實的「台中人」。