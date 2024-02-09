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彰化縣春節福利不打烊 逢低溫維持街友熱食定時發放

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
春節期間，彰化縣的福利服務提供「不打烊」。圖／彰化縣政府提供
春節期間，彰化縣的福利服務提供「不打烊」。圖／彰化縣政府提供

春節期間，彰化縣的福利服務提供「不打烊」，包括弱勢學生數位幸福餐、；長照送餐服務、警政消防專線「110、119」、福利諮詢專線「1957」、自殺防治專線「1925」、保護專線「113」等，春節期間又逢氣溫驟降，春節期間並啟動弱勢關懷，並維持定時發放熱食。

依據中央氣象署預報，自2月8日起，至春節期間氣溫驟降，彰化縣政府為因應低溫侵襲，已啟動「寒冬送暖 關懷無礙」春節加強關懷弱勢實施計畫，除提醒街友注意低溫及前往避寒處所，一如往年，今年2月8日到14日春年節期間，每天中午提供熱食服務，詳細發放地點請見社會處網站公告。

社會處表示，如在街頭發現街友，或者需要協助的獨居老人，可通報彰化縣政府，街友通報電話：0937-250847；獨居老人通報：0978-263135，或可撥打1957專線。

縣府表示，除了社會福利及安全網不打烊外，縣府也推動「全民雞婆心運動」，期望大家多一點主動，如果發現身邊的親友或厝邊有家庭陷困、問題等需求，可撥打113、119、110或衛福部1957專線，或利用網路「關懷e起來」盡速通報，縣府會安排社工人員進行關懷訪視，以利受通報家庭盡速獲得所需服務。

春節 獨居老人

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