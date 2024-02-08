將入中市府任市政顧問 蔡壁如證實：承諾「深耕台中」

前立委蔡壁如今年在台中參選立委失利，允諾會「留在台中」，未接民眾黨中央委員職務，被台中市長盧秀燕延攬入府，擔任12職等有給職市政顧問。蔡壁如今受訪證實，已收到市府派令，預計15日上任，要兌現對市民的承諾，留在台中、住在清水，成為「台中人」。

台中市政府昨回應，因應市政需求，定期調整人事，若過年後有人事調整，屆時會發布公告。

蔡壁如今年初身披民眾黨戰袍，空降台中第一選區挑戰立委蔡其昌，盧秀燕大打「藍白合」，多次站台蔡壁如，最後以7千多票差距、挑戰失利，選後也傳將入府任職。

蔡壁如今證實，已收到市府電子郵件派令，預計15日報到任職，為12職等有給職市政顧問，工作細節、管轄範圍，待報到後才會知悉。

談到留在台中，蔡壁如說，這是她對台中人的承諾，不只選舉時在台中，選後更會「深耕台中」，目前仍住在清水，要跟台中人在一起，成為踏實的「台中人」。

除蔡壁如外，中七選區國民黨推出文傳會副主委林家興挑戰資深立委何欣純，拿下9萬5000多票，縣市合併以來最佳戰績，林家興則將出任台中市策會副總幹事，春節前已展開拜訪。