台中「春聯公車」現蹤飄年味 滿載政治人物祝賀趴趴走

今天是春節連假首日，台中出現一輛充滿年節味的「春聯公車」，窗上貼滿政治人物春聯，各黨派齊聚一車，還提供春聯和紅包袋讓乘客索取；豐原客運280路公車駕駛王育綸說，為了增添年節氣氛，各家春聯貼在車窗上，藉此增加和乘客的良好互動。

這輛豐客280從台中二中開往修平科大的公車，貼滿政治人物的春聯，有搶手的小英總統、副總統賴清德聯名的「萬物興龍」、立委蔡其昌的「龍光煥發」、何欣純的「龍鳳純祥」、台中市長盧秀燕的「福運昌龍」、「龍賺大錢」。

還有前行政院長蘇貞昌、立委蘇巧慧和總統、副總統及蕭美琴分別聯名的「守護臺灣、護國有我」、「好運龍來」，連馬英九夫婦的「…送黑兔、…迎青龍」，甚至最潮的限量「旺喵方斗春聯」也有，充滿喜慶年節味。

市議員張芬郁表示，幾天前有民眾告訴她有一輛貼滿春聯的公車，車上還有她和立委何欣純的紅包袋供索取，很有意思；事後詢問才知駕駛王育綸是大里的子弟，多次來服務處「補貨」，因此她特別來朝聖。

王育綸說，看見各家立委、議員提供春聯供民眾索取，他希望也分享給乘客，利用休息時間跑了幾個議員服務處要春聯，沒想到越蒐集越多，同事也幫他湊不同版本的，本來還有花媽陳菊的、高雄市長陳其邁的，被拿完了。

王育綸指出，他希望建立與乘客好互動，發現提供春聯、紅包袋效果不錯，乘客禮貌詢問、坐車時也欣賞春聯題字，還有民眾拿了紅包袋後，包200元給他，很窩心，紅包轉捐教會，形成善的循環；張貼春聯時要注意各黨派都要有，才不會被乘客貼標籤。