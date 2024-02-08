台中遭家暴年長女性 10年倍增

台中市主計處最新統計，台中市2022年家庭暴力通報件數2萬2278件，六都第二高，僅次高雄，高過全國平均值。主計處指出，與10年前相較增加3546件、18.93%，尤其疫期在家時間變長、衝突增加近3成。從數字可發現，其中虐待直系親屬的增加68.89%，受虐男性則來到37%新高。

六都家暴通報情形，台中市2022年每10萬人通報619.87件，僅次高雄市631.09件，是六都第2高，桃園市543.95件位居第3，均高於全國平均531.88件。

台中市為何家暴案件高居六都第二？市府社會局表示，台中人口數居是全國第二，這10年來增加20萬人，人口多，件數相對提高。另2016年起，社會局培植「防暴規劃師」，到社區、學校與團體宣講，推廣防暴觀念，民眾不再囿於「家醜不外揚」的觀念，願意挺身而出，案件數明顯增加。

細觀被害人年齡結構，以2022年來看，30到39歲女性被害人2391人最多，另40到49歲女性2234人次之，30到49歲是主要負責生計，壓力大，經濟及精神負擔，可能造成施暴原因。

社會局另發現24到29歲男性被害人比10年前增加255.78%，從147人增為523人，成長約2.5倍。諮商師指出，以往教育男性「打落牙齒和血吞」，但風氣轉變，男性不再礙於面子不願求助，所以逐年增加。65歲以上女性被害人，10年來增加 105.89%，多了一倍，從個案發現多是失業子女所為。

近3年因疫情影響，民眾在家時間變長、摩擦機會變大，加上疫情造成的焦慮及壓力，家庭暴力通報案件大幅增加，2022年較疫情前增加4700件、26.74%。

社會局表示，積極推動家暴被害人中長期庇護安置，協助回歸社區自力生活；對目睹孩童提供輔導服務，減緩創傷；另在經濟方面提供多項服務，積極輔導加害人，期降低暴力再發生。