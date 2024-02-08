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中市府內定顧問 蔡壁如：若接會公布

聯合報／ 記者陳秋雲林縉明／連線報導
台中市府內定延攬民眾黨的蔡壁如（右）出任市府有給職顧問，國民黨文傳會副主委林家興（中）則出任台中市工策會副總幹事。本報資料照片
台中市府內定延攬民眾黨的蔡壁如（右）出任市府有給職顧問，國民黨文傳會副主委林家興（中）則出任台中市工策會副總幹事。本報資料照片

台中立委選戰，民眾黨在海線的中一選區提名的蔡璧如小輸民進黨蔡其昌7千多票，民眾黨主席柯文哲有意邀請蔡壁如回任民眾黨中央委員，黨內卻有不同聲音。但昨天台中市府內定由蔡壁如出任「市府顧問」，不會回台北接任中央委員，蔡也證實此事。

民眾黨昨天中午舉行中央委員會，討論蔡壁如人事案，民眾黨發言人李頂立會後轉述，會中討論結果，讓柯文哲帶回去思考，再做進一步決定。民眾黨8席立委是當然中央委員，除被停權的陳昭姿，其餘7名立委首度參與中央委員會，討論黨團業務外，還包括蔡壁如回任中央委員案。

民眾黨立委黃國昌會前受訪表示，該人事案由中央委員一起討論，自己對於黨務參與不深，尊重柯文哲決定。屢被傳出跟蔡壁如有心結的立委黃珊珊則說，她不清楚狀況。

李頂立轉述，會中討論到可由黨主席指定中央委員，討論後，3席黨主席指定的中央委員，僅對林富男的1席有共識，另外2席則由黨主席決定。未來人事需要通盤考量，昨天先讓柯文哲把想法帶回去。

昨下午傳出盧秀燕延攬蔡壁如擔任市府有給職顧問。據了解，蔡壁如已完成相關手續，年假後走馬上任。對此中市府回應，因應市政需求，定期調整人事，若年後有人事調整，會發布公告。

蔡壁如表示，確定不會回民眾黨擔任中央委員，針對外傳將出任台中市府顧問，她說，若接了就會公布。

柯文哲 民眾黨 蔡壁如

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