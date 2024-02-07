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抓到了！台中霧峰年前溝渠水變色 1工程行倒油漆廢水
民眾黨台中市議員江和樹、霧峰區吉峰里里長林政逸今天下午獲報，霧峰區民生路270巷6號旁溝渠遭汙染，水色呈粉色。台中市環保局說，獲報後派員現場稽查，查獲一工程行因清洗油漆作業剩餘漆料，將油漆廢水排棄於溝渠，環保局依違反水汙染防治法告發，最高可處行為人300萬元罰款。
環保局說明，有關臉書社群反映霧峰區民生路270巷旁溝渠遭汙染一案，環保局今天下午4時許接獲通報後，隨即派員稽查，現場溝渠水色呈粉色，經往上游追查，查獲一工程行油漆材料儲放處，並於建物後方溝渠發現漆料痕跡。其負責人坦承有清洗油漆作業剩餘漆料，並將油漆廢水排棄於溝渠，環保局依違反水汙染防治法第30條規定告發，依法可處3萬元以上、300萬元以下罰款。
環保局呼籲，廢水應妥善處理或符合放流水標準後始得排放，避免汙染河川水體，若查有利用連假從事違法汙染行為將加重處分。環保局強調，查緝汙染行為沒有假期，民眾任何時間若發現有環境污染公害案件時，可撥打環保局陳情報案專線04-23280380通報，環保局將盡速派員前往查處，一經查獲違規將嚴懲。
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