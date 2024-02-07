醫師兒不堪壓力搞失聯 台中警用科技執法找回

台中市警局去年度失蹤人口尋獲率是110.94％，位列全國第一，台中市警局長李文章在今天頒獎去年第四季尋人高手前五名，分別是第四、霧峰、太平、第六、第四警分局的5位警員，一共找回38名警員。李文章說，希望同仁不斷提升尋人工作技巧，發揮同理心，讓更多家庭團圓，讓台中市充滿溫暖。

台中市警局去年第4季失蹤人口協尋評鑑工作，經審核各分局執行成效，此次榮獲前5名協尋績優員警，分別為第四分局大墩派出所警員高慈青（尋獲15名）、霧峰分局內新派出所警員蔡宏旻（尋獲9名）、太平分局宏龍派出所警員何威廷（尋獲9名）、第六分局工業區派出所警員羅郁智（尋獲8名）、第四分局春社派出所警員陳宏霖（尋獲7名），李文章昨周報時頒發獎座，鼓勵士氣。

市警局表示，警員高慈青榮獲112年第4季協尋績優員警第1名，統計高在去年主動尋獲20名失蹤人口，其中不乏智能障礙、失智症走失民眾。

高說，他尋獲案件絕大多數是與家人溝通不良，口角後負氣離家案件，去年10月2日張姓女子向家人透露輕生念頭，且手機無法通話，家屬擔心安危向警方報案；他利用車行軌跡並比對經常出沒之地點尋找、並透過網路社群軟體，輾轉得知該女躲在打工處所倉庫，遂取得聯繫並暖心喊話，使渠打消輕生念頭，並保護返所通知其家人安撫照顧。

警員何威廷去年11月28日戴姓男子與家人吵架留下疑似欲輕生訊息後，就獨自騎乘機車出門，家人擔心其安危至太平分局報案緊急協尋，何受理後立即請勤務指揮中心調閱手機基地台定位，並過濾車行紀錄，線上警力最終在太平區家樂福附近尋獲。

警員羅郁智則是尋獲楊姓男子，楊因父親為雲林牙醫師望子成龍，致其學業壓力問題造成精神崩潰，一直無法走出自己心靈的陰霾，家人報案後十分著急，他運用錄影監視器積極調閱楊民行經路線，順利於其曾就讀補習班頂樓尋獲楊民，也成為科技尋人最佳示範。