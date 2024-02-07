快訊

不是川普！內州初選大批選民投給「1選項」 海理尷尬落敗

提早上路也塞車！春節返鄉+下班車潮湧現 國道多路段「紫爆」

幕後／赴陸團解禁急轉彎？國安高層討論兩周 觀光署蒙在鼓裡

醫師兒不堪壓力搞失聯 台中警用科技執法找回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局長李文章（左）今天在局務會報，頒發獎座給第六分局工業區派出所警員羅郁智。圖／台中市警局提供
台中市警局長李文章（左）今天在局務會報，頒發獎座給第六分局工業區派出所警員羅郁智。圖／台中市警局提供

台中市警局去年度失蹤人口尋獲率是110.94％，位列全國第一，台中市警局長李文章在今天頒獎去年第四季尋人高手前五名，分別是第四、霧峰、太平、第六、第四警分局的5位警員，一共找回38名警員。李文章說，希望同仁不斷提升尋人工作技巧，發揮同理心，讓更多家庭團圓，讓台中市充滿溫暖。

台中市警局去年第4季失蹤人口協尋評鑑工作，經審核各分局執行成效，此次榮獲前5名協尋績優員警，分別為第四分局大墩派出所警員高慈青（尋獲15名）、霧峰分局內新派出所警員蔡宏旻（尋獲9名）、太平分局宏龍派出所警員何威廷（尋獲9名）、第六分局工業區派出所警員羅郁智（尋獲8名）、第四分局春社派出所警員陳宏霖（尋獲7名），李文章昨周報時頒發獎座，鼓勵士氣。

市警局表示，警員高慈青榮獲112年第4季協尋績優員警第1名，統計高在去年主動尋獲20名失蹤人口，其中不乏智能障礙、失智症走失民眾。

高說，他尋獲案件絕大多數是與家人溝通不良，口角後負氣離家案件，去年10月2日張姓女子向家人透露輕生念頭，且手機無法通話，家屬擔心安危向警方報案；他利用車行軌跡並比對經常出沒之地點尋找、並透過網路社群軟體，輾轉得知該女躲在打工處所倉庫，遂取得聯繫並暖心喊話，使渠打消輕生念頭，並保護返所通知其家人安撫照顧。

警員何威廷去年11月28日戴姓男子與家人吵架留下疑似欲輕生訊息後，就獨自騎乘機車出門，家人擔心其安危至太平分局報案緊急協尋，何受理後立即請勤務指揮中心調閱手機基地台定位，並過濾車行紀錄，線上警力最終在太平區家樂福附近尋獲。

警員羅郁智則是尋獲楊姓男子，楊因父親為雲林牙醫師望子成龍，致其學業壓力問題造成精神崩潰，一直無法走出自己心靈的陰霾，家人報案後十分著急，他運用錄影監視器積極調閱楊民行經路線，順利於其曾就讀補習班頂樓尋獲楊民，也成為科技尋人最佳示範。

台中市警局呼籲，為加強老人走失案件查尋，民眾可向市政府社會局及民間社福團體（例如老人福利推動聯盟-失蹤老人協尋中心，電話02-25971700）申請愛心手鍊，以利失蹤者被尋獲時之身分辨識，提醒家裡有走失高風險長輩之家屬，應及早替長輩申請及佩戴。

台中市警局去年的失蹤人口尋獲率為全國第一，市警局長李文章在今天表揚去年第四季尋人高手的警員。圖／台中市警局提供
台中市警局去年的失蹤人口尋獲率為全國第一，市警局長李文章在今天表揚去年第四季尋人高手的警員。圖／台中市警局提供
台中市警局去年的失蹤人口尋獲率為全國第一，市警局長李文章在今天表揚去年第四季尋人高手的警員。圖／台中市警局提供
台中市警局去年的失蹤人口尋獲率為全國第一，市警局長李文章在今天表揚去年第四季尋人高手的警員。圖／台中市警局提供
台中市警局長李文章（左）今天在局務會報，頒發獎座給四分局大墩所警員高慈青。圖／台中市警局提供
台中市警局長李文章（左）今天在局務會報，頒發獎座給四分局大墩所警員高慈青。圖／台中市警局提供

台中市 失蹤 家人

延伸閱讀

嘉義市區「停車再開」科技執法警方配合稽查勸導 啟用執法日期曝

有效！行人事故年減34% 基隆再增3科技執法取締車輛違規

警政署長黃明昭今晚到台中 關懷汐止殺警案倖存警

影／盧秀燕清水分局慰問波麗士 自曝身為長媳、大嫂「也要準備一桌」

相關新聞

影／謝典林暴跳如雷！否認外傳申請加入民眾黨要選彰化縣長

外傳退出國民黨的彰化縣議會議長謝典林，申請加入民眾黨，謝典林對此傳聞暴跳如雷，強烈否認此一傳聞，他強調，他先要放空兩年，...

外傳加入民眾黨選彰化縣長 謝典林：不會出現玉石俱焚笑話

外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨，擬參選下屆彰化縣長，由於他的胞姊謝衣鳯被政壇認為是下屆彰化縣長的熱門人選...

彰化順澤宮龍年錢母、冠軍帽限量送 清水岩寺錢母點燈就有

彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍帽曾引發炫風，今年大年初一到初五順澤宮也準備每天各八百頂冠軍帽，還有特製玄天上帝龍年錢母送完為止...

跟三媽潦溪去！彰化南瑤宮今年8天7夜進香接受報名

彰化南瑤宮3月24日至31日到笨港8天7夜進香活動，過南瑤宮進香過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪...

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

台中立委選戰，國民黨拿下6席，民眾黨在中一提名的蔡壁如小輸，內定將擔任台中市「市府顧問」，不會回台北接民眾黨中央委員。國...

影／光興閣入選Taiwan Top 團長：復仇者聯盟哏「台灣布袋戲早玩過」

彰化縣「光興閣掌中劇團」今年入選國家文化藝術基金會「TAIWAN TOP演藝團隊」，成為彰化縣首個獲此榮耀的演藝團隊，團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。