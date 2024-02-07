外傳加入民眾黨選彰化縣長 謝典林：不會出現玉石俱焚笑話

外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨，擬參選下屆彰化縣長，由於他的胞姊謝衣鳯被政壇認為是下屆彰化縣長的熱門人選，地方政壇認為如果成果，恐會演成姊弟鬩牆和藍白內戰的戲碼。謝典林除了怒斥傳聞不實外，今晚並在臉書聲明，強調絕不會出現「魚死網破」，出現「玉石俱焚」的笑話。

謝典林的臉書內容如下：「自從我公開支持郭台銘董事長參加2024年台灣總統大選以來，大家非常關注我的動向，感謝大家對我的關心！

對於2026年的彰化縣長選舉，最近坊間盛傳我要代表民眾黨參選到底，直接跟姐姐謝衣鳳立委同室操戈，上演姐弟鬩牆和藍白內戰的戲碼。

喜歡看戲的吃瓜群眾可能要失望了，彰化謝家不是高雄余家，余玲雅和余政憲的競爭，都沒有出現魚死網破的窘境！彰化謝家怎麼可能出現玉石俱焚的笑話！

在此，我要鄭重地向大家聲明，謝衣鳳立委是我同父同母的親姐姐，高堂健在，風華正茂，家門之內，無事不可告人；家門之外，只有一筆「謝」字！家事國事天下事，一室之不治，何以天下國家為！2026年的彰化縣長選舉，我們絕對不會讓民進黨見縫插針，分化團結，重返執政的想法得以實現！」