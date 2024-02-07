聽新聞
test
0:00 / 0:00
外傳加入民眾黨選彰化縣長 謝典林：不會出現玉石俱焚笑話
外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨，擬參選下屆彰化縣長，由於他的胞姊謝衣鳯被政壇認為是下屆彰化縣長的熱門人選，地方政壇認為如果成果，恐會演成姊弟鬩牆和藍白內戰的戲碼。謝典林除了怒斥傳聞不實外，今晚並在臉書聲明，強調絕不會出現「魚死網破」，出現「玉石俱焚」的笑話。
謝典林的臉書內容如下：「自從我公開支持郭台銘董事長參加2024年台灣總統大選以來，大家非常關注我的動向，感謝大家對我的關心！
對於2026年的彰化縣長選舉，最近坊間盛傳我要代表民眾黨參選到底，直接跟姐姐謝衣鳳立委同室操戈，上演姐弟鬩牆和藍白內戰的戲碼。
喜歡看戲的吃瓜群眾可能要失望了，彰化謝家不是高雄余家，余玲雅和余政憲的競爭，都沒有出現魚死網破的窘境！彰化謝家怎麼可能出現玉石俱焚的笑話！
在此，我要鄭重地向大家聲明，謝衣鳳立委是我同父同母的親姐姐，高堂健在，風華正茂，家門之內，無事不可告人；家門之外，只有一筆「謝」字！家事國事天下事，一室之不治，何以天下國家為！2026年的彰化縣長選舉，我們絕對不會讓民進黨見縫插針，分化團結，重返執政的想法得以實現！」
對於謝典林外傳申請加入民眾黨並擬參下屆彰化縣長的說法，謝衣鳯則錄下影片表示看法，強調她與家人都未聽說，她說，謝典林是成熟的政治人物，基於藍營或藍白陣營的團結才能勝選前提，深信謝議長一定會做審慎評估，身為他的家人，也給予尊重與祝福，她個人則是恪守立委本分，持續為彰化及台灣人民打拚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言