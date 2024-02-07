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外傳加入民眾黨選彰化縣長 謝典林：不會出現玉石俱焚笑話

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨，謝典林除了怒斥傳聞不實外，今晚並在臉書聲明，強調絕不會出現「魚死網破」，出現「玉石俱焚」的笑話。翻攝自謝典林臉書
外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨，謝典林除了怒斥傳聞不實外，今晚並在臉書聲明，強調絕不會出現「魚死網破」，出現「玉石俱焚」的笑話。翻攝自謝典林臉書

外傳退出國民黨的彰化縣議長謝典林申請加入民眾黨，擬參選下屆彰化縣長，由於他的胞姊謝衣鳯被政壇認為是下屆彰化縣長的熱門人選，地方政壇認為如果成果，恐會演成姊弟鬩牆和藍白內戰的戲碼。謝典林除了怒斥傳聞不實外，今晚並在臉書聲明，強調絕不會出現「魚死網破」，出現「玉石俱焚」的笑話。

謝典林的臉書內容如下：「自從我公開支持郭台銘董事長參加2024年台灣總統大選以來，大家非常關注我的動向，感謝大家對我的關心！

對於2026年的彰化縣長選舉，最近坊間盛傳我要代表民眾黨參選到底，直接跟姐姐謝衣鳳立委同室操戈，上演姐弟鬩牆和藍白內戰的戲碼。

喜歡看戲的吃瓜群眾可能要失望了，彰化謝家不是高雄余家，余玲雅和余政憲的競爭，都沒有出現魚死網破的窘境！彰化謝家怎麼可能出現玉石俱焚的笑話！

在此，我要鄭重地向大家聲明，謝衣鳳立委是我同父同母的親姐姐，高堂健在，風華正茂，家門之內，無事不可告人；家門之外，只有一筆「謝」字！家事國事天下事，一室之不治，何以天下國家為！2026年的彰化縣長選舉，我們絕對不會讓民進黨見縫插針，分化團結，重返執政的想法得以實現！」

對於謝典林外傳申請加入民眾黨並擬參下屆彰化縣長的說法，謝衣鳯則錄下影片表示看法，強調她與家人都未聽說，她說，謝典林是成熟的政治人物，基於藍營或藍白陣營的團結才能勝選前提，深信謝議長一定會做審慎評估，身為他的家人，也給予尊重與祝福，她個人則是恪守立委本分，持續為彰化及台灣人民打拚。

退出國民黨的彰化縣議長謝典林（右）被傳出要加入民眾黨，參選下屆彰化縣長，他的胞姊立委謝衣鳯（左）則是國民黨下屆縣長熱門人選，是否會形成姊弟鬩牆，成了地方熱門話題。本報資料照片
退出國民黨的彰化縣議長謝典林（右）被傳出要加入民眾黨，參選下屆彰化縣長，他的胞姊立委謝衣鳯（左）則是國民黨下屆縣長熱門人選，是否會形成姊弟鬩牆，成了地方熱門話題。本報資料照片

藍白 謝典林

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