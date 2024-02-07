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影／謝典林暴跳如雷！否認外傳申請加入民眾黨要選彰化縣長

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
退出國民黨的彰化縣議長謝典林（右）被傳出要加入民眾黨，參選下屆彰化縣長，他的胞姊立委謝衣鳯（左）則是國民黨下屆縣長熱門人選，是否會形成姊弟鬩牆，成了地方熱門話題。本報資料照片
退出國民黨的彰化縣議長謝典林（右）被傳出要加入民眾黨，參選下屆彰化縣長，他的胞姊立委謝衣鳯（左）則是國民黨下屆縣長熱門人選，是否會形成姊弟鬩牆，成了地方熱門話題。本報資料照片

外傳退出國民黨的彰化縣議會議長謝典林，申請加入民眾黨，謝典林對此傳聞暴跳如雷，強烈否認此一傳聞，他強調，他先要放空兩年，對未來才會做出決定；民眾黨彰化縣黨部主委張雪如也說，縣黨部未接到謝典林入黨申請，至於中央是否接到申請就不得而知。

謝典林的胞姊現任彰化縣立委謝衣鳯，被政壇認為是國民黨下屆縣長的熱門人選，如果再殺出胞弟謝典林欲加入民眾黨並參選縣長，極可能演成姊弟鬩牆，引起地方矚目。謝衣鳯針對謝典林欲加入民眾黨傳聞，今天表示，她與家人都未聽說，她說，謝典林是成熟的政治人物，基於藍營或藍白陣營的團結才能勝選前提，深信謝議長一定會做審慎評估，身為他的家人，也給予尊重與祝福，她個人則是恪守立委本分，持續為彰化及台灣人民打拚。

其實，政壇就傳聞謝典林有意投入下屆彰化縣長選舉，在他因支持郭台銘選總統而選出國民黨後，他有意選縣長的傳聞仍一直存在，因此，他會選擇回國民黨，或者加入民眾黨，都被認為是選項。

謝典林破天荒今年春節期間，將在北彰化發放福袋，被認為很不尋常，可能就是為選縣長的試水溫或者熱身，但他回應說，這是「布局」，乍聽是直白的承認，但隨後又說是「布局輔選」，又說，春節發福袋，也許他是要裸退、退出政壇，態度又顯得莫測高深。

至於是否會回國民黨，謝典林說，是有基層這樣反映，但這要看國民黨高層怎麼想比較重要。他還說，與民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫都很熟，要等民進黨新政府運作兩年後，看局勢才會做出決定。

對於外傳他申請加入民眾黨，是要選下屆彰化縣長，甚至還傳出民眾黨對於他的申請入黨未置可否。謝典林獲知此一傳聞，可以暴跳如雷來形容，「乾脆說我要選2040年總統算了」。

其實，謝典林向來與民眾黨交好，甚至引介無黨籍縣議員陳銌銌加入民眾黨，讓民眾黨順利成立黨團，但陳銌銌後來又退出民眾黨，造成黨團解散。

民眾黨 謝典林

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