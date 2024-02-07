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跟三媽潦溪去！彰化南瑤宮今年8天7夜進香接受報名

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化南瑤宮管理人、彰化市長林世賢（左5）宣布參與今年南瑤宮笨港進香「潦溪」的辦法。圖／彰化市公所提供
彰化南瑤宮管理人、彰化市長林世賢（左5）宣布參與今年南瑤宮笨港進香「潦溪」的辦法。圖／彰化市公所提供

彰化南瑤宮3月24日至31日到笨港8天7夜進香活動，過南瑤宮進香過去流傳「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」的諺語， 今年逢「三媽年」，3月29日回程時，特別自雲林縣莿桐鄉潦過濁水溪」進入彰化，隨香客可透過網路或南瑤宮現場服務台報名。

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港（約當今雲林縣北港與嘉義縣新港）進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」；南瑤宮有10個媽會，以12年為一輪，除了新大媽會依慣例不主辦之外，其餘9個媽會分3組，分年輪辦笨港進香事宜。

南瑤宮赴笨港進香，過去多年來流傳一句諺語，「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，凸顯每逢不同媽會輪值舉辦進香時，都各具不同的特色，今年剛好是「三媽年（或三媽六）」，因此，鑾轎與信眾於回程時需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪，此一獨特的「潦溪」活動，往年都吸引上千香客參與。

南瑤宮管理人、彰化市長林世賢表示，今年笨港進香以「慈航洗淨」為主題，寓意著信眾們能在媽祖的慈悲與護佑下，洗去塵埃與業障，潔淨心靈，迎接新的一年。潦溪的水也代表著「遇水則發」的財運，潦過溪水得到媽祖的庇佑賜福，財源廣進，永保安康。

進香團回程「潦溪」是在3月29日，將從斗南順安宮出發，先進行洗淨儀式。潦溪路線從饒平廣興宮出發，渡過濁水溪，終點時路線分為兩段抵達溪州北聖天宮與南天宮，全程約5到7公里，需時約5小時。

南瑤宮表示，參加進香分為全程800元（8天7夜）和潦溪單天500元（1天）兩種方案，報名者可獲得專屬的潦溪毛巾、進香帽、進香旗、LED發光符令等物品，名字也會寫入疏文祈福，並獲得專屬的「潦溪證書」作為認證。

此外，也提供了潦溪觀光小旅行活動，報名費每人600元，搭乘車輛參觀當地的觀光景點，並有導覽解說，同時有多項紀念品，林世賢歡迎信眾與媽祖同行，慈航洗淨迎財運。

彰化南瑤宮「三媽進香愛潦溪」，保有台灣唯一常態「潦溪」行程，圖為進香隊伍通過濁水溪情景。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮「三媽進香愛潦溪」，保有台灣唯一常態「潦溪」行程，圖為進香隊伍通過濁水溪情景。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮「三媽進香愛潦溪」，保有台灣唯一常態「潦溪」行程，圖為進香隊伍通過濁水溪情景。圖／彰化南瑤宮提供
彰化南瑤宮「三媽進香愛潦溪」，保有台灣唯一常態「潦溪」行程，圖為進香隊伍通過濁水溪情景。圖／彰化南瑤宮提供

南瑤宮 媽祖 彰化

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