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影／豐原中正公園超高溜滑梯回來了！今天開放啟用

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影

台中市豐原區獨一無二的中正公園，因共融式遊具深受大朋友、小朋友喜愛，日前園內的超高的繭型溜滑梯出現裂痕，基於安全考量封閉修繕，今天南嵩里長玲玉玲開心宣布，繭型溜滑梯已全面修復，今重新開放使用，適合農曆年節帶家人到場放風。

台中市豐原區中正公園兒童遊戲區使用率高，尤其獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，是中正公園的熱門遊具之一，每逢假日人潮絡繹不絕。

上月有家長發現，長型彎道溜滑梯一個銜接處有明顯裂痕，豐原區公所立即通報台中市政府派工處理，該遊戲區暫停使用。

南嵩里長劉玉玲今天在臉書開心宣布，感謝市政府建設局養工處、豐原區公所盡速替中正公園進行全面檢修，繭型溜滑梯經修復已安全無虞，今天開放民眾使用。

台中市豐原區中正公園超高的繭型溜滑梯日前出現裂痕，基於安全考量封閉修繕。今天南嵩里長玲玉玲開心宣布，繭型溜滑梯已全面修復，今重新開放使用。圖／南嵩里長玲玉玲提供
台中市豐原區中正公園超高的繭型溜滑梯日前出現裂痕，基於安全考量封閉修繕。今天南嵩里長玲玉玲開心宣布，繭型溜滑梯已全面修復，今重新開放使用。圖／南嵩里長玲玉玲提供
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園獨具特色的繭型溜滑梯，約2層樓高，周圍以網繩包覆相當安全，讓2、3歲能攀爬的幼童也能獨自挑戰「登頂」，享受一溜而下的刺激感，每逢假日人潮絡繹不絕。記者林佩均／攝影
台中市豐原區中正公園超高的繭型溜滑梯日前出現裂痕，基於安全考量封閉修繕。今天南嵩里長玲玉玲開心宣布，繭型溜滑梯已全面修復，今重新開放使用。圖／南嵩里長玲玉玲提供
台中市豐原區中正公園超高的繭型溜滑梯日前出現裂痕，基於安全考量封閉修繕。今天南嵩里長玲玉玲開心宣布，繭型溜滑梯已全面修復，今重新開放使用。圖／南嵩里長玲玉玲提供

台中市 溜滑梯

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