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中台灣燈會 76公尺水龍拚氣勢

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中台灣元宵燈會16日登場，主燈「台中龍賀」結合中央公園水域，打造水上巨龍，結合馬戲演員演出，呈現水上劇場。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會16日登場，主燈「台中龍賀」結合中央公園水域，打造水上巨龍，結合馬戲演員演出，呈現水上劇場。圖／中市府提供

中台灣元宵燈會主燈亮相，長達76公尺水上巨龍主燈，搭配機械展演與水上劇場，有水上鋼琴師、馬戲等演出；還有大玩諧音梗的「呼攏燈區」，李小龍、小籠包都成為花燈主題。台中市長盧秀燕強調，中台灣燈會是各地規模最大的燈會，「保證最好看」。

2024中台灣元宵燈會16日至25日，在台中市西屯區中央公園登場，今年主題為「台中龍賀」，中市府總動員，打造8大主題燈區。

市府表示，元宵燈組設計結合場域特色及周邊城市景觀，利用中央公園滯洪池打造主燈，把水域化身為水上主燈劇場，長達76公尺的水上巨龍，機械展演巨龍睜眼、抬頭、舉身、吐息，結合馬戲演員翻轉發光立方體，有如巨龍搶珠，氣勢磅礡。

盧秀燕表示，中央公園腹地大，去年燈會叫好叫座，今年動用5個局處籌設燈區，有傳統燈區、充滿未來感的異次元未來時代燈區，另有大玩諧音梗的「誰在呼攏」燈區，把李小龍、小籠包等與「龍」諧音的元素，納入燈區設計中。

今年小提燈「馬卡龍」以馬卡龍色系展現龍鱗層次，還可當筆筒、糖果盒。

中市建設局打造「龍之異次元」燈區，結合科技、藝術，打造未來感；農業局推出「翠谷之心」燈區，結合中央公園地景地貌，展現低碳魅力。

交通局呼籲搭乘捷運賞燈，16日開幕與展期的周末（17日、18日、24日、25日)，市府站、松竹站有接駁專車直抵會場。

元宵 台灣燈會

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