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葡萄藤護河床 彰化農廢立大功
彰化縣盛產葡萄、花卉、黃金蜆，農漁民收成時很開心，處理農業廢棄物就很頭痛，縣府和水利署第四河川分署合作，連續4年把葡萄藤枯枝等農業廢棄物3558噸，運到濁水溪北岸覆蓋8公頃河川地抑制揚塵，公害陳情案件下降240%，也讓農業廢棄物循環再利用。
彰化縣是全台最大巨峰葡萄產地，主要產地在溪湖區，葡萄採收後，葡萄藤枯枝成為廢棄物；縣議員陳玉姬和第四河川分署長李友平等人，昨到竹塘鄉高鐵高架橋下右岸灘地查看，2020年迄今先後覆蓋的葡萄藤枯枝，已開始風化分解，河川灘地仍有裸露處約2.31公頃。
陳玉姬表示，農民希望能讓葡萄藤枯枝進場，否則露天火燃燒會汙染、挨罰，不燒又沒處去。李友平說，只要不夾雜垃圾，願意接受農業資材覆蓋河川地，自2020年至2023年，已累計接收3587.24噸，鋪設面積7.99公頃，仍未完全覆蓋灘地。
環保局秘書陳金蘭說，葡萄藤枯枝等農廢物覆蓋河灘地後，濁水溪揚塵從2017年59件，2023年已減為5件；露天燃燒農廢從2014年30%，2023年減少到4.2%；處理農廢公害陳情案從2020年320件，2023年降到93件。
環保局統計農廢來自大村鄉、溪湖鎮的葡萄藤枝，鋪設2.3公頃；福興鄉、竹塘鄉、鹿港鎮的枯木及田尾鄉花梗，在大城鄉下海墘堤岸堤防外，鋪設約4.57公頃；沿海鄉鎮蜆、蛤空殼約1.11公頃。
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