台中海線偏僻處變垃圾場 設影像監控

台中海線偏遠地區成為棄置天堂。清水大甲溪護岸路風機前後200公尺處，去年迄今陸續遭棄置廢棄物，今年1月又再度發生，已累計5案；議員批評，應加強查緝，不要放「環保假期」。台中市環保局表示，海線清水、大甲、外埔等偏僻地區，陸續發現遭棄置廢棄物，8成都是營建廢棄物，偵辦中案件有5起，市府已在海線偏僻處設置即時影像監控，並加強查緝。

民進黨議員楊典忠表示，清水護岸路風力發電機組附近都是國有地，但最近1年風機前後200公尺，陸續有5處遭堆置廢棄物，上月又新增1起，甚至直接棄置在護岸路旁，痛批太離譜；相關案件偵辦時間久，廢棄物經曝曬雨淋，現場環境髒亂，要求除非須保全事證，應盡速清理消毒，再向違法者罰款與求償清理費。

國民黨議員楊啟邦表示，海線大安溪和大甲溪沿岸的國有地多，因管理不易，常被偷倒廢棄物，尤其夜間沒照明設備路段，更容易被偷倒，他已建議管理單位，設監視器監控進出車輛，避免偏僻地方空地，再被偷倒廢棄物。

環保局表示，外埔、后里、大甲等農地，曾有黑心掮客假借承租土地，或免費提供土方整地等，仲介不肖業者回填或棄置廢棄物後，就逃逸無蹤；大甲警分局表示，前年迄今陸續接獲多名地主報案，出租土地卻被傾倒廢棄物，經調查都是同一集團連續犯案。

環保局指出，清水大甲溪堤防護岸路，占地廣闊且偏遠，去年4月迄今，陸續有5處遭棄置廢棄物，其中1件為今年1月發生；3案已查獲特定行為人，正配合檢警追查案情，最新案件仍在追查行為人，另有1件缺乏具體事證，廢棄物8成都是營建廢棄物，已通知土地管理機關國產署，清理廢棄物外，加強巡查管理。

環保局強調，已針對海線棄置熱區成立專案，加裝即時影像監控，不定期派員稽查；去年全市查獲非法棄置案移送72件，將繼續追緝。