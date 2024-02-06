彰化美元紅包、黃金福袋沒領取門檻 想拿的看這裡

過年發紅包了！彰化縣許多鄉鎮市公所製作小紅包，大年初一開始發送，受到物價波動的影響，鄉鎮市長小紅包大多「五福臨門（5元）」，二林鎮公所沒製作小紅包，鎮長受邀代發代安宮美金1元紅包，都沒領取門檻，排隊就有，限量發送。

員林市公所製作福袋和吉祥金幣，福袋1萬5000個，每個5元，市長游振雄大年初一到宮廟走春拜年時發送，金幣5000個因數量較少，可能等元宵燈節期間不定時發送。社頭鄉公所準備2千多個5元福袋，鄉長蕭浚二到年貨大街和宮廟走春拜廟時，隨機送給民眾。

北斗鎮公所製作3千張黃金版兩千元，流水號是八個8，印有「國運昌隆」，裝入「恭喜發財」紅包袋，鎮長顏宏霖大年初一到鎮內各宮廟拜年走春時分送。溪湖鎮公所製作8千個5元福袋，鎮長何炳樺依循歷任鎮長慣例，大年初一到後溪永安宮、福安宮發送。