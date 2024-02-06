台中榮總連10年送暖 名醫到宅五星年菜圍爐

台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店連10年推出「關懷弱勢榮民眷溫馨年菜送愛過好年」活動，今由先天性心臟病權威、台中榮總副院長傅雲慶帶著志工到沙鹿區公明里社區送暖，先為93歲獨居的俞伯伯健康關懷，隨後帶著俞伯伯到91歲長者李殿華家中圍爐，讓長者提前感受年味。

太平警分局宏龍派出所所長黃思融結合光隆里長張雅芳、宏龍義警分隊長陳文南、警察志工們及地方熱心人士寒冬送暖，針對76戶獨居老人、中低收入戶及新移民等弱勢家戶，贈送優質香米912公斤、手工拉麵152包、沙拉油76瓶、醬油膏152瓶等，以及每戶1000元紅包。

台中榮總惠康基金會農曆年前攜手台中福華大飯店推出的年菜送愛過好年，以「福氣、平安、健康、養生」製作年菜，讓榮民長輩們健康過龍年。

傅雲慶今先到府訪視俞伯伯，俞伯伯步態緩慢移動不便且身體虛弱，這二個月已進出醫院二次。傅雲慶為他聽診、量血壓評估健康狀況，一再叮嚀假期若有不適務必馬上回診就醫。隨後邀俞伯伯前往李殿華家中提前聚餐圍爐，李殿華長期擔任公明國小志工，並獲得志工表揚，2015年還獲全國好人好事代表，2名9旬長者在志工陪同下品嚐五星級年菜。

同行的台中市榮民服務處處長陳宗貴感謝惠康基金會及台中福華義舉，讓長者感受到年節氣氛、開心過年。