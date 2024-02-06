快訊

官司未了...媽媽嘴「最衰雇主」呂炳宏賠631萬判決遭廢棄 最高法院理由出爐

JASM新增豐田入股 台積電決定於熊本再擴建二廠

外國人遊日本買什麼？他花18萬日圓爆買UNIQLO 「隱藏式」服務曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中榮總連10年送暖 名醫到宅五星年菜圍爐

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，今與2名9旬長者圍爐。圖／台中榮總提供
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，今與2名9旬長者圍爐。圖／台中榮總提供

台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店連10年推出「關懷弱勢榮民眷溫馨年菜送愛過好年」活動，今由先天性心臟病權威、台中榮總副院長傅雲慶帶著志工到沙鹿區公明里社區送暖，先為93歲獨居的俞伯伯健康關懷，隨後帶著俞伯伯到91歲長者李殿華家中圍爐，讓長者提前感受年味。

太平警分局宏龍派出所所長黃思融結合光隆里長張雅芳、宏龍義警分隊長陳文南、警察志工們及地方熱心人士寒冬送暖，針對76戶獨居老人、中低收入戶及新移民等弱勢家戶，贈送優質香米912公斤、手工拉麵152包、沙拉油76瓶、醬油膏152瓶等，以及每戶1000元紅包。

台中榮總惠康基金會農曆年前攜手台中福華大飯店推出的年菜送愛過好年，以「福氣、平安、健康、養生」製作年菜，讓榮民長輩們健康過龍年。

傅雲慶今先到府訪視俞伯伯，俞伯伯步態緩慢移動不便且身體虛弱，這二個月已進出醫院二次。傅雲慶為他聽診、量血壓評估健康狀況，一再叮嚀假期若有不適務必馬上回診就醫。隨後邀俞伯伯前往李殿華家中提前聚餐圍爐，李殿華長期擔任公明國小志工，並獲得志工表揚，2015年還獲全國好人好事代表，2名9旬長者在志工陪同下品嚐五星級年菜。

同行的台中市榮民服務處處長陳宗貴感謝惠康基金會及台中福華義舉，讓長者感受到年節氣氛、開心過年。

傅雲慶幽默對者長者表示，超高齡的社會，五子登科不重要，長者一定要有「三好」，血壓好、營養好和肌力好，創造自己的生活品質，透過護「好心」，養體力，更有本錢當1個「好心人」。

台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，台中榮總副院長傅雲慶（中）今先到宅為93歲獨居的俞伯伯（左）健康關懷。圖／台中榮總提供
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，台中榮總副院長傅雲慶（中）今先到宅為93歲獨居的俞伯伯（左）健康關懷。圖／台中榮總提供
台中市警局太平警分局宏龍派出所所長黃思融結合地方愛心，針對76戶弱勢戶寒冬送暖。圖／警方提供
台中市警局太平警分局宏龍派出所所長黃思融結合地方愛心，針對76戶弱勢戶寒冬送暖。圖／警方提供
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，今與2名9旬長者圍爐，左為台中榮總副院長傅雲慶。圖／台中榮總提供
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，今與2名9旬長者圍爐，左為台中榮總副院長傅雲慶。圖／台中榮總提供
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，台中榮總副院長傅雲慶（右）今先到宅為93歲獨居的俞伯伯（左）健康關懷。圖／台中榮總提供
台中榮總惠康基金會與台中福華大飯店攜手送暖，台中榮總副院長傅雲慶（右）今先到宅為93歲獨居的俞伯伯（左）健康關懷。圖／台中榮總提供

台中榮總 年菜 榮民

延伸閱讀

團購買年菜團主突變掛「初六到貨」 她不滿新客優先領：要體諒個毛？

「回娘家」圍爐 邱太三邀陸配共度春節

社福邊緣戶更艱難！1919攜手超商 送1萬4千份愛心年菜

洗錢遭判1年2月…陳致中假釋過關可圍爐 高院裁定付保護管束

相關新聞

彰化農廢有去處不必偷燒亂倒 環保陳情案減少240%

彰化縣盛產葡萄、花卉、黃金蜆，農漁民收成時很開心，處理農業廢棄物就很頭痛，縣政府和水利署第四河川分署溝通，過去4年多陸續...

賴副總統與家扶海外大學生寫春聯 盼完整社會安全網

農曆春節前夕，副總統賴清德今天與家扶基金會海外大學生相聚寫春聯；他表示，會持續加強社會安全網計畫，從點、線、面到各體系間...

大甲水源路與水美路口車禍多 將裝設監視器5月前完工

台中市大甲區水源路與水美路口車禍多，地方人士多次反應，市議員施志昌爭取裝設監視器，今天現場會勘，警方表示，此路口將裝設百...

當選無效二審駁回確定！彰化議員柯振杯：腦神經快衰弱 將提申訴

彰化縣議員柯振杯2022年九合一大選時，參加公益活動時穿競選背心發救濟物資，疑藉由此方式向有投票權的低收入戶或其代領人行...

清水大甲溪護岸路5處亂倒廢棄物 民代批將海線當垃圾場

台中市清水區大甲溪堤防護岸路旁最近出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠表示，清水護岸路有一架風力發電機，風機前後200公...

影／南投市路邊停車收費率先上路 3月正式收費

南投縣過去路邊停車不收費，停車格遭占用，衍生交通亂象，縣府近年串連地方公所加速規畫推動停車收費，南投市陸續完成智慧停車柱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。